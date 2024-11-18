ودعي الشعر الأبيض .. وصفة كالسحر للتخلص من الشيب نهائيا نتائج مبهرة مجربة وفعالة

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كتب محمد سعد – الشيب من المشكلات التي تقلق الكثيرين، خصوصا إذا ظهر في سن مبكر، ومن الطرق الطبيعية الشائعة لعلاج الشيب استخدام الملح مع مكونات أخرى لاستعادة لون الشعر الطبيعي، يعتبر الملح من المكونات البسيطة والمتوفرة، والذي يعتقد أنه يمكن أن يساعد في تحسين مظهر الشعر عند استخدامه بطريقة صحيحة، إليك أهم الطرق والوصفات لاستخدام الملح في علاج الشيب.

الملح لعلاج الشيب نهائيا

هناك عدة وصفات لاستخدام الملح لعلاج الشيب واسترجاع الشعر بلونه الأسود ومن بين هذه الوصفات وصفة الملح والشاى الأسود ولعمل الوصفة نحتاج إلى كلا من :

2 ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من الشاي الأسود المركز.

طريقة التحضير والاستخدام

امزجى الملح مع الشاي الأسود واتركى الخليط ليبرد.

استخدمى الخليط لتدليك فروة الرأس والشعر بالكامل.

اتركى الخليط لمدة ساعة، ثم اغسلى شعرك بالماء الفاتر.

فوائد الملح والشاى الأسود للشعر

يعمل الشاي الأسود على تغميق لون الشعر.

بينما يساعد الملح على تثبيت اللون الطبيعي.

وصفة الملح وزيت جوز الهند

لعمل الوصفة نحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير والاستخدام

امزجى الملح مع زيت جوز الهند حتى تحصلى على خليط متجانس.

دلكى فروة الرأس بالخليط لمدة 10 دقائق.

اتركى الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو.

فائدة زيت جوز الهند والملح للشعر

يغذي زيت جوز الهند الشعر ويحميه من الجفاف.

بينما ينشط الملح فروة الرأس لتحسين صحة الشعر.

نصائح عند استخدام الملح لعلاج الشيب

عند استخدام وصفات الملح للتخلص من الشيب وجعل الشعر لونه اسود مميز عليكي اتباع النصائح التالية: