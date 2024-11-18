شكرا لاهتمامكم بخبر عن بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالأسواق وسعر كرتونة البيض على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أسعار الفراخ البيضاء اليوم حيث أستهلت تعاملات اليوم الاثنين إنخفاض في سعر الكيلو أثنين جنيه وفق بورصة الدواجن، فقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 68 جنية حيث يتم التسليم من المزرعة ب 69 جنية، وتختلف من مزرعة إلى أخرى بفروق طفيفة وذلك وفقاً لنوع وجودة المنتج، ومن خلال موقعنا سنوضح تفصيلاً وبشكل دوري سعر الفراخ البيضاء في مصر.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

إنخفاض طفيف في بورصة الدواجن اليوم حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك ما بين 80 جنيه إلى 90 جنيه، ويختلف ذلك من محافظة إلي أخرى وتختلف أسعار الاوراك والبانية من تاجر إلى أخر.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 87و88 جنيه بالمزارع.

87و88 جنيه بالمزارع. سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم 36 جنيه.

36 جنيه. أما عن سعر الكتكوت الساسو 18 جنيه خلال تعاملات اليوم الصباحية ونجد استقرار ملحوظ في الأسعار مقارنة بالاسعار خلال الفترة الماضية حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعاً جنونيا بالأسواق.

18 جنيه خلال تعاملات اليوم الصباحية ونجد استقرار ملحوظ في الأسعار مقارنة بالاسعار خلال الفترة الماضية حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعاً جنونيا بالأسواق. قد شهدت أسعار البيض اليوم في الأسواق استقراراً حيث وصل سعر كرتونة البيض الابيض 162 جنيه، وجاء سعر كرتونة البيض الاحمر 168 جنية، وجاء سعر كرتونة البيض البلدي 170 جنيه.

في الأسواق استقراراً حيث وصل 162 جنيه، وجاء 168 جنية، وجاء 170 جنيه. سعر كيلو فراخ الأمهات سجل 58 من المزرعة مباشرة للتاجر أما للمستهلك تتراوح أسعارهم ما بين 63لـ68 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الفراخ البيضاء

سجلت أسعار كيلو الفراخ البيضاء انخفاضاً اليوم نحو 3 جنيه للكيلو مقارنة بأسعارها الأيام الماضية، في المزرعة تم تسعيرها 68جنيه أما من المحلات للمستهلك مباشرة تراوحت ما بين 73لـ79 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 115 جنيه من المزرعة مباشرة أما بالمحلات وصولاً للمستهلك وصل سعرها 125 جنيه.

115 جنيه من المزرعة مباشرة أما بالمحلات وصولاً للمستهلك وصل سعرها 125 جنيه. تراوح سعر كيلو البانيه اليوم بالمحلات ما بين 200 لـ205 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

اختلفت أسعار الكتاكيت اليوم وفقا للنوع وأيضا وفقا لبيئة بيع المنتج فجاءت الاسعار كالتالي: