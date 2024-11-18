نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنشتري ولا هنبيع؟ أسعار الذهب اليوم الإثنين بعد آخر تحرك له في السوق في المقال التالي

كتب محمد سعد – الكثير يتابع أسعار الذهب اليوم بل التحركات لحظة بلحظة في سوق الصاغة، من أجل معرفة ماذا يفعلون خاصة لراغبي الشراء في حالة التراجع وللمدخرين أو المستثمرين البيع في حالة الارتفاع، وقد تراجع المعدن الأصفر بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية خاصة منذ فوز الرئيس الأمريكي ترامب في الإنتخابات مما حدث تعافي للذهب في مصر بالتحديد، ويعد التأثير في السياسات والأحداث العالمية إحدى المؤثرات الكبيرة على البورصة العالميةي، وبالتالي يكون لها تأثير واضح عى بقية البلدان بالعالم.

بكم عيار 21 الآن؟

استقر سعر الذهب من عيار 21 وهو الأكثر طلباً بين الناس في مصر بعد آخر تحرك له بالسوق، ووصل سعر الجرام للشراء نحو 3530 جنيه، فيما سجل سعر البيع 3550 جنيه، ولا يوجد استقرار مستمر في الأسعار عموماً فتتغير حسب الأحداث الجارية حول العالم، نتابع أسعار المعدن الأصفر لحظة بلحظة وفق آخر تحديث بالغرفة التجارية لشعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر

بعد انخفاضه بشكل كبير في الفترة الأخيرة زادت معدلات الشراء سواء من قبل المقبلين على الزواج أو من قبل الأشخاص الراغبين في الاستثمار بالذهب كملاذ آمن لهم يعطي ربحاً مضموناً خلال فترة قصيرة، ويعد الاستثمار بالذهب من أفضل الطرق المضمونة للإدخار والربح، أما عن الأسعار الحالية فسجلت الآتي: