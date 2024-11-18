أعرف بكام النهارده .. أسعار النحاس في مصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 في بورصة المعادن

شكرا لاهتمامكم بخبر عن أعرف بكام النهارده .. أسعار النحاس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 في بورصة المعادن على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعد النحاس من المعادن الأساسية التي تحظى باهتمام كبير على الصعيدين الاقتصادي والصناعي نظرًا لأهميته الكبيرة في العديد من المجالات الحيوية، فهو يستخدم بشكل رئيسي في صناعة الكابلات الكهربائية التي تعتبر شريان الطاقة الحديث، بالإضافة إلى دخوله في تصنيع الأجهزة المنزلية، والأواني، والتحف الفنية التي تضفي طابعًا جماليًا فريدًا، وهذا الدور المحوري للنحاس يجعل أسعاره محط أنظار التجار والمستهلكين على حد سواء، حيث يتابعون تقلباتها بشكل دوري في ظل ارتباطها بحركة الأسواق العالمية والمحلية، وفي هذا المقال، سوف نلقي نظرة تفصيلية على أحدث أسعار النحاس اليوم في مصر، بناءًا علي البيانات الصادرة من بورصة المعادن، مع استعراض العوامل المؤثرة على السوق.

أسعار النحاس اليوم

أسعار كيلو النحاس في مصر:

النحاس الأصفر: 280 جنيهًا للكيلو.

النحاس الأحمر: 240 جنيهًا للكيلو.

النحاس الأصفر الخردة: بين 190 و210 جنيهات للكيلو.

النحاس الأحمر الخردة: 350 جنيهًا للكيلو.

النحاس المخلوط: بين 240 و260 جنيهًا للكيلو.

أسعار طن النحاس اليوم:

طن النحاس الأساسي: 3,630 دولارًا أمريكيًا.

طن النحاس الأصفر: 105,000 جنيه مصري.

طن النحاس الأحمر الخردة: 160,000 جنيه مصري.

أسعار النحاس الخردة اليوم

كيلو النحاس الأصفر الخردة: يتراوح بين 280 و300 جنيه.

كيلو النحاس الأحمر الخردة: يتراوح بين 240 و280 جنيه.

طن النحاس الأحمر الخردة: سجل حوالي 160,000 جنيه.

تقلبات أسعار النحاس

تشهد أسعار النحاس تذبذبًا نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية، حيث تأثرت الأسعار بإشارات اقتصادية مختلطة من الصين، أكبر مستورد للنحاس. العقود الآجلة للنحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن ارتفعت بنسبة 0.3% لتصل إلى 9056.50 دولارًا للطن. العقود الآجلة للنحاس لشهر ديسمبر سجلت زيادة بنسبة 0.5% لتصل إلى 4.0968 دولار للرطل.

مع ذلك، تعرضت العقود لتراجعات بنسبة 4-5% خلال الأسبوع، وهي أكبر خسارة منذ يوليو الماضي.

المؤشرات الاقتصادية

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة تحسنًا طفيفًا في الاقتصاد الصيني:

الإنتاج الصناعي نما بشكل أقل من المتوقع.

استثمار الأصول الثابتة انخفض.

مبيعات التجزئة شكلت نقطة إيجابية، حيث ارتفعت بأكثر من التوقعات.

تابعوا تغيرات أسعار النحاس بشكل دوري لتحديد الفرص الأفضل للشراء أو البيع.