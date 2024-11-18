طالع ولا نازل؟ سعر الدولار اليوم الإثنين 18-11-2024 مقابل الجنيه في البنوك المحلية والأجنبية

عدن – كتب محمد سعد – يهتم قطاع كبير من الناس بتحركات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفي، حيث تكثف الدولة جهودها نحو الحفاظ على سعر صرف العملة الخضراء في السوق، وذلك بتوفير كمية مناسبة أمام الطلب عليها في السوق، وعندما يتوفر المعروض أمام الطلب فلا يوجد أي مشكلة إلا وكان الارتفاع بسبب عوامل أخرى تندرج تحت مسمى الأحداث الجارية في الشرق الأوسط التي تؤثر تأثير ملحوظ على الأسعار وعلى البورصة بشكل عام.

كم سعر الدولار في البنك؟

ثبت سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بعد آخر تحرك له، مسجلاً سعر الشراء نحو 49.3 جنيهاً للشراء، وسجل سعر البيع نحو 49.40 جنيه، فيما تختلف الأسعار من بنك إلى آخر وفق نظام كلاً منهم، كما هو موضح بالتفاصيل لكل بنك أدناه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

استقر الدولار الأمريكي اليوم مقابل العملة المحلية، وذلك بعدما ارتفع خلال اليومين الماضيين بفارق بسيط يقدر بقروشاً في سعر البيع والشراء وعلى حسب البنك، لذلك يعتبر الاستقرار نسبي في البلاد، جاء ذلك وسط استقرار في سعر الريال السعودي أيضاً مقابل الجنيه، فيما استقر الذهب كذلك في السوق، مما يمثل هدوءاً في المصارف وسوق تعامل العملات، أما عن الأسعار فسجلت على النحو التالي: