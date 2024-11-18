نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تعلن التعديلات الجديدة في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التعديلات الجديدة في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتطوير الكفاءات التعليمية، تضمنت هذه التعديلات إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية وربط ممارستها بمهنة التعليم، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التميز في الأداء التعليمي، وفيما يلي، نعرض لكم تفاصيل عن الحالات التي تتضمنها الرخصة المهنية للمعلمين كاملة.

التعديلات الجديدة في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

أكدت وزارة التعليم أن الرخصة المهنية تشكل خطوة محورية في تطوير أداء المعلمين والمعلمات، حيث تُعتبر شرطًا أساسيًا لممارسة مهنة التعليم، تهدف هذه الرخصة إلى تمكين المعلمين من تحسين أدائهم بما ينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم، إضافة إلى كونها أداة لتحقيق معايير مهنية متقدمة، وأشارت الوزارة، عبر منصتها الرسمية على موقع “إكس”، إلى أن الرخصة المهنية تساهم في بناء كفاءات تعليمية متطورة من خلال برامج تطوير مهني متخصصة تعزز مهارات المعلمين وترتقي بمستوى أدائهم.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية يأتي ضمن الجهود الرامية إلى التركيز على جودة التعليم وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مما يمنح المعلمين حوافز إضافية للارتقاء بمستوى مهاراتهم المهنية.

الحالات التي تتضمنها الرخصة المهنية للمعلمين

أوضحت وزارة التعليم أن الحالات المتعلقة بالرخصة المهنية للمعلمين تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية:

الحالة الأولى: المعلم الحاصل على الرخصة المهنية يتم تمديد صلاحية الرخصة لعام إضافي لمن حصل على الرخصة قبل تاريخ 1 يناير 2025. تمنح الأولوية في: الوظائف القيادية والإشرافية. برامج الإيفاد والابتعاث للدراسة. الإيفاد للتدريس بالخارج والدراسة المسائية.

الحالة الثانية: المعلم غير الحاصل على الرخصة المهنية ويبلغ 50 عامًا عند نفاذ التعديلات (1 فبراير 2026) يتم إعفاؤه من شرط الحصول على الرخصة المهنية. يُلزم بالتطوير المهني السنوي لضمان عدم تأثر تقييم الأداء الوظيفي.

الحالة الثالثة: المعلم غير الحاصل على الرخصة المهنية ويقل عمره عن 50 عامًا عند نفاذ التعديلات يُلزم بالمحاولة السنوية للحصول على الرخصة المهنية. يُشترط التطوير المهني السنوي لضمان تحسين تقييم الأداء الوظيفي.

الرخص المهنية المتخصصة: ستوفر هيئة التقويم والتدريب رخصًا مهنية متنوعة تتناسب مع طبيعة الوظائف التعليمية، مثل: الموجه الطلابي. مدير المدرسة ووكيلها. المشرف التربوي.



التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، يتم التسجيل عبر سلسلة من الخطوات السهلة التي وضعتها الهيئة لتيسير العملية على المتقدمين.