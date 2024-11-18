نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ده بأقل من 4000 جنيه!! Infinix Smart 9 وحش جديد في الفئة الاقتصادية بشاشة كبيرة وبطارية تقعد طول اليوم في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت شركة انفنكس لهذا العام بأنها قامت بطرح أحدث الهواتف في الفئة الاقتصادية ألا وهي Infinix Smart 9، والمقدم بتصميم أنيق وجذاب للغاية، وهناك الكثير من المواصفات التي جعلته مميز من بين الهواتف المشابهة له، لذلك سنقدم لكم مواصفات ومميزات وسعر هذا الهاتف الفريد من نوعه.

نقدم لكم في النقاط التالية لأبرز مواصفات هاتف Infinix Smart 9، الذي حاز على اعجاب الكثير من المستخدمين عبر أنحاء العالم:

المواصفات التفاصيل المعالج Mediatek Helio G81 ثماني النواة تكنولوجيا 12 نانو التخزين – الرام الذاكرة الداخلية 128/64 جيجا بايتالذاكرة العشوائية 4/3 جيجا رام الشاشة IPS LCD بحجم 6.7 بوصة بدقة 1600×720 بكسلتدعم خاصية Always-on display منفذ الUSB نوع Type C 2.0 الكاميرا الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسلالكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل ألوان الهاتف التيتانيوم الفضي والأسود المعدني والذهبي والأخضر النعناعي

مميزات وعيوب هاتف Infinix Smart 9

بالرغم من المواصفات المميزة التي قدمناها لكم في الفقرة السابقة والمميزات التي نقدمها لكم في الجدول التالي إلا أن ليس هناك أي هاتف ليس له عيوب والتي نوضحها لكم أيضًا في نفس الجدول التالي:

مميزات هاتف Infinix Smart 9 عيوب هاتف Infinix Smart 9 يدعم الجيل الرابع ال4G غير مزود بتقنية NFC يتميز بأنه يقدن أداء جيد بالنسبة للفئة الاقتصادية التي يأتي بها الجهاز لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بطارية ذات سعة كبيرة وتعمل لفترة طويلة للغاية غير مزود بداعم للشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي يأتي بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل لا يدعم مستشعر الجيروسكوب منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن غير مزود بالشحن السريع على عكس الهواتف الأخرى تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD التي توجد في الكاميرا الخلفية

سعر هاتف Infinix Smart 9

يختلف سعر هاتف Infinix Smart 9 من دولة لأخرى، لذلك سنقدم لكم في الجدول التالية سعر الهاتف في بعض الدول ألا وهي:

سعر هاتف Infinix Smart 9 في مصر 4150 جنيه ( نسخة 64 جيجا مع 3 جيجا رام)4700 جنيه ( نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام) سعر هاتف Infinix Smart 9 في السعودية 320 ريال سعودي ( 128 جيجا مع 4 جيجا رام)

كما وضحنا لكم في السابق أن هاتف Infinix Smart 9 من الهواتف الرائعة والمميزة للغاية التي شهدت شهرة كبيرة من بين الهواتف الذكية الحديثة، فهو احتل مقعد من بين الهواتف الضخمة لهذا العام، لذلك قدمنا لكم كافة المعلومات حول هذا الهاتف في الفقرات السابقة.