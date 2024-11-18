كدة بقى سعرها معقول شوية .. خصم 50% على سعر لعبة EA Sports FC 25 بجميع المنصات ضمن عروض الجمعة البيضاء

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت جميع متاجر الألعاب عن خصم جذاب بنسبة 50% على لعبة EA Sports FC 25 التي صدرت منذ حوالي شهر ونصف؛ مما يجعل سعرها الآن في متناول عدد كبير من عشاق سلسلة ألعاب كرة القدم الأشهر عالميًا، ويعد متجر EA App الأفضل من حيث السعر من بين جميع المتاجر، حيث تُعرض اللعبة بالعملة المحلية، ما يجعلها أقل تكلفة مقارنةً بمتاجر مثل ستيم وإيبك جيمز اللذين يعتمدان على الدولار الأمريكي كعملة للشراء، هذا التخفيض يقدم فرصة مميزة لمحبي اللعبة للحصول عليها بأفضل سعر ممكن.

متجر ستيم (Steam)

النسخة القياسية (Standard): 34.99 دولار بدلًا من 69.99 دولار، العرض متاح حتى 27 نوفمبر.

متجر إيبك جيمز (Epic Games)

النسخة الألتيميت (Ultimate): 49.99 دولار بدلًا من 99.99 دولار، العرض متاح حتى 3 ديسمبر.

متجر EA الرسمي (بعملتك المحلية)

نسخة EA Sports FC 25 القياسية (Standard): 1084.5 جنيه مصري بدلًا من 2169 جنيه مصري.

النسخة الألتيميت (Ultimate): 1549.5 جنيه مصري بدلًا من 3099 جنيه مصري.

متجر بلايستيشن (PlayStation Store)

النسخة القياسية (Standard): 35.99 دولار بدلًا من 71.99 دولار، العرض متاح حتى 3 ديسمبر.

متجر إكسبوكس (Xbox Store)

النسخة القياسية (Standard): 34.99 دولار بدلًا من 69.99 دولار.

النسخة الألتيميت (Ultimate): 49.99 دولار بدلًا من 99.99 دولار.

متطلبات تشغيل لعبة EA Sports FC 25

فيما يلي متطلبات تشغيل لعبة فيفا 25 على الحاسوب الشخصي، تُظهر المواصفات أن اللعبة تحتاج إلى جهاز بإمكانات متوسطة نسبيًا لتعمل بكفاءة ودون أي مشاكل، مع معدل إطارات مناسب لتجربة سلسة، بالإضافة إلى ذلك يُنصح بتوفير اتصال إنترنت سريع ومستقر مع معدل بينج منخفض لضمان لعب انسيابي وخالٍ من التقطعات.

الحد الأدنى من المواصفات:

OS: Windows 10 – 64-Bit (Latest Update)

Processor: AMD Ryzen 5 1600 أو Intel Core i5 6600k

Memory: 8 GB RAM

Graphics: AMD RX 570 أو Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Version 12

Storage: 100 GB available space

المتطلبات الموصى بها:

OS: Windows 10 – 64-Bit (Latest Update)

Processor: AMD Ryzen 7 2700X أو Intel Core i7 6700

Memory: 12 GB RAM

Graphics: AMD RX 5600 XT أو Nvidia GTX 1660

DirectX: Version 12

Storage: 100 GB available space

مزايا لعبة فيفا 25

تأتي لعبة EA Sports FC 25 (التي كانت تُعرف بـ فيفا 25) مع العديد من التحسينات التي تجعلها مميزة:

أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر تقدمًا؛ مما يجعل اللاعبين يتخذون قرارات أفضل في الهجوم والدفاع، مع تحسين الحركات والفيزياء لجعل اللعبة أكثر واقعية.

أصبح بالإمكان تخصيص الفرق بشكل أكبر في طور الألتميت تيم، مع إضافة لاعبين تاريخيين.

تم تحسين مظهر اللاعبين والملاعب، مع إضاءة ديناميكية تتغير حسب الوقت وحالة الطقس.

تم إضافة خيارات جديدة لتحكم أكبر في تدريب اللاعبين وتخصيص المدرب.

سلبيات EA Sports FC 25

عدم تقديم ميزات رئيسية جديدة في طور Ultimate Team قد يسبب إحباطًا كبيرًا لعدد كبير من اللاعبين الذين كانوا يتطلعون إلى إضافات مبتكرة وتجديدات جذرية ترتقي بالتجربة إلى مستوى جديد من المتعة والإثارة. فعلى الرغم من التحسينات الطفيفة التي تم إدخالها، يبقى هناك شعور واضح بأن النظام الدفاعي يعاني من ثغرات واضحة في بعض المواقف؛ مما يؤثر بشكل كبير على توازن أسلوب اللعب ويضع اللاعبين في مواقف غير متكافئة أثناء المباريات.

بالإضافة إلى ذلك قد يشعر البعض بالإحباط بسبب التكرار الذي يسيطر على التجربة، حيث تبدو النسخ الجديدة وكأنها تفتقر إلى الابتكار الكبير؛ مما يؤدي إلى شعور بالملل لدى اللاعبين الذين يبحثون دائمًا عن تغييرات مثيرة تضيف بعدًا جديدًا إلى اللعبة.