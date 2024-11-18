نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بضغطة زر” استلم تمويل شخصي من شركة اليسر يصل إلى 500,000 ريال .. بدون كفيل وشروط بسيطة في المقال التالي

كتب محمد سعد – تمويل شخصي من شركة اليسر يصل إلى 500,000 ريال بدون كفيل، حيث وفرت الشركة العديد من الحلول التمويلية ليس هذا فقط بل أضافت أيضاً إمكانية الحصول على التمويل الأصغر بمبلغ يقدر 20 ألف ريال ووضعت الكثير من المميزات التي بدورها جعلت العملاء والمواطنين ينجذبون إلى التقديم على التمويل ويقع أيضاً ضمن القائمة الرئيسية لتلك المزايا أن الشروط على غرار الشركات الآخرى بسيطة جداً، والآن سوف نتطرق للحديث عن أبرز المميزات والشروط.

نلاحظ دائما أن أول ما يبحث عنه أي شخص أو عميل متقدم للحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر يصل إلى 500,000 ريال هي المميزات المتواجده فيه، لذلك سوف نشرح لكم أهم المزايا:

عدم وجود كفيل للحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر.

يمكن لجميع الأشخاص الحصول عليه سواء كانوا مقيمين أو سعوديين.

إتاحة فترة سداد 60 شهر.

الحصول على تمويل يصل إلى 500,000 ريال سعودي.

شروط الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر يصل إلى 500,000 ريال

لكي تتمكن من الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر الذر يصل إلى 500,000 ريال، يجب عليك استيفاء جميع الشروط المطلوبة منك والتي تتمثل في:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

من الضروري أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم الشهري لا يقل عن 4500 ريال سعودي.

أيضاً أن يكون قضى المتقدم 3 أشهر عمل في القطاع الذي يعمل به.

ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والشروط السابقة.

خطوات التقديم على تمويل شخصي من شركة اليسر يصل إلى 500,000 ريال