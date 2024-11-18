الأهلي المصري أفضل نادي في العالم ومنافسة مشتعلة بين محمد صلاح ورونالدو! طريقة التصويت في جوائز جلوب سوكر 2024

عدن – كتب محمد سعد – طريقة التصويت في جوائز جلوب سوكر محط أنظار عدد كبير من جماهير كرة القدم بالأيام الأخيرة، حيث يترقب إقامة حفل جوائز جلوب سوكر في نسخته الخامسة عشر يوم 27 من ديسمبر القادم، وذلك على هامش مؤتمر دبي الرياضي، وتكبر المنافسة بين محمد صلاح ورونالدو بسبب التصويت؛ لذا من خلال موقعنا سوف نعرض التفاصيل.

طريقة التصويت في جوائز جلوب سوكر

بدأ التصويت في جوائز جلوب سوكر من يوم 3 نوفمبر 2024، على أن يتم إعلان نتائج الفائزين في حفل خاص يُقام يوم 27 ديسمبر القادم، فتأتي طريقة التصويت على النحو الآتي:

التوجه إلى الموقع الرسمي المخصص للتصويت على جوائز جلوب سوكر “من هُنا” مباشرةً. من ثم اختيار الفئة المُراد التصويت عليها، وهذا مثل أفضل لاعب، أفضل نادي، أفضل مدرب وغيرهم. بعد ذلك تحديد المرشح المُفضل للفوز من خلال النقر على اسمه. تأكيد التصويت من خلال النقر على كلمة “تصويت”.

منافسة عربية مشتعلة بين محمد صلاح ورونالدو

إن النجم المصري “محمد صلاح” كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي، يُنافس البرتغالي “كريستيانو رونالدو” قائد النصر السعودي، وذلك على صدارة التصويت في جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم.

فقد أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة جلوب سوكر يوم الخميس الماضي عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي بدورها تضم كل من (محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولامين يامال وهاري كين وتوني كروس وكيليان امبابي وليفاندوفسكي وليونيل ميسي وفينيسيوس جونيور).

كما أنه مرور 3 أيام فقط من فتح التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في العالم، تمكن رونالدو من الحصول على نسبة 15.8%، وجاء من بعده محمد صلاح بنسبة 13% تقريبًا.

تُقام جوائز جلوب سوكر في نهاية كل عام، وهي تُعرف باسم دبي دورز، وتقوم بمنح التميز في مجال كرة القدم بحضور أسماء كبرى في عالم هذه اللعبة، ومن بينهم الأهلي المصري كأفضل نادي.