نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة الإياب .. موعد مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

كتب محمد سعد – حالة من الترقب يعيشها الشارعان الرياضيان في العراق وعمان بانتظار القمة المنتظرة بين المنتخبين، في إطار الجولة السادسة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في المجموعة الثانية بينما يحل شقيقه العماني في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ما يجعل من هذه المباراة مواجهةً للنقاط المضاعفة، ستمنح المنتخب الفائز دفعة إضافية للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر للمونديال.

موعد مباراة العراق وعمان

من المقرر إقامة هذه المباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2026 (آسيا) يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر / تشرين الثاني من العام الجاري 2024، وذلك على استاد السلطان قابوس ببوشر، أما عن توقيت انطلاق صافرة البداية فهو كالتالي:

الثامنة مساءً بتوقيت مسقط وأبوظبي.

السابعة مساءً بتوقيت بغداد والرياض.

السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ودول وسط أوروبا.

الخامسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

الرابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد عمان

سيتمكن عشاق أسود الرافدين والأحمر العماني من متابعة هذه اللعبة بشكل حصري على القناتين التاليتين:

Alkass Six HD.

beIN Sports HD 2.

معلق مباراة العراق وعمان

يمكنكم الاختيار بين اثنين من المعلقين بحسب المحطة الناقلة وفق التالي:

سمير المعيرفي على قناة الكاس 6.

علي سعيد الكعبي على بي إن سبورتس 2.

أين يمكنني مشاهدة العراق – عمان على الإنترنت؟

تتيح شبكة beIN القطرية لمتابعيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية متابعة لعبة العراق وعمان الإياب لايف أونلاين عبر الاشتراك بإحدى الخدمتين التاليتين:

منصة beIN CONNECT.

تطبيق TOD.

ترتيب المجموعة الثانية قبل مباراة العراق وعمان

نستعرض لكم الآن ترتيبات فرق المجموعة B من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم قبل انطلاق المرحلة السادسة:

كوريا الجنوبية: 13 نقطة. الأردن: 8 نقاط. العراق: 8 نقاط. عمان: 6 نقاط. الكويت: 3 نقاط. فلسطين: نقطتين.

تشكيلة العراق المتوقعة ضد عمان

تشير التوقعات القادمة من معسكر أسود الرافدين إلى اقتراب اعتماد الإسباني خيسوس كاساس على التشكيلة التالية في مباراة العراق وعمان:

حارس المرمى: فهد طالب.

خط الدفاع: ميرخاس دوسكي – ريبين سولاقا. مناف يونس – مصطفى سعدون.

خط الوسط الدفاعي: أمير العماري – سعد عبد الأمير.

خط الوسط الهجومي: إبراهيم بايش. أمجد عطوان – علي جاسم.

رأس الحربة: أيمن حسين.

تشكيلة عمان أمام العراق

من المرجح اعتماد السيد راشد جابر على التشكيل التالي في مباراة العراق وعمان: