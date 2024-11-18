موعد مباراة السعودية ضد اندونيسيا تصفيات كأس العالم 2026 وأهم القنوات الناقلة

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عدن – محمد سعد – يترقب منتخب السعودية مواجهة حاسمة ضد نظيره الإندونيسي يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، في إطار الجولة السادسة من تصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يدخل الأخضر اللقاء بطموح استعادة الثقة وتحقيق فوز يُعيد إحياء آماله في المنافسة على المركز الثاني، المؤهل مباشرة للمونديال، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة التي أثرت على ترتيبه، وكانت مباراة الجولة الأولى بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، مما يجعل هذه المواجهة فرصة لا بد من استغلاله، وفي هذا المقال، نستعرض موعد المباراة بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

موعد مباراة السعودية ضد اندونيسيا

يبحث الكثيرون لمعرفة موعد مباراة السعودية ضد اندونيسيا، حيث يلتقي المنتخب السعودي ونظيره الإندونيسي يوم الثلاثاء، الموافق 19 نوفمبر تشرين الثاني 2024، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث من المقرر أن تُقام المباراة على أرضية ملعب جيلورا بونج كارنو بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، وتنطلق صافرة البداية وفق التوقيت المحلي للدول العربية على النحو التالي:

في الساعة 3:00 عصراً بتوقيت السعودية، قطر، البحرين، الكويت، العراق، والأردن.

بينما تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

وتمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت مصر، فلسطين، ليبيا، والسودان.

وفي الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت تونس، الجزائر، والمغرب.

مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

بدأ المنتخب السعودي مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بتعادل مخيب على أرضه أمام إندونيسيا، تبعه بفوز ثمين على الصين خارج الديار في الجولة الثانية، ومع ذلك، تعرض الأخضر للخسارة أمام اليابان في الجولة الثالثة، قبل أن يتعادل مع البحرين في الجولة الرابعة، ثم يتعثر مجددًا بتعادل آخر أمام أستراليا.

حاليًا، يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متساويًا مع أستراليا في النقاط ولكن متأخرًا بفارق الأهداف.

في المقابل، يعاني منتخب إندونيسيا من تذيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، حيث فشل في تحقيق أي فوز بعد خمس مباريات، مكتفيًا بثلاثة تعادلات وخسارتين، ليبتعد رسميًا عن سباق التأهل للمونديال.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد إندونيسيا

يمكن لعشاق الكرة السعودية متابعة مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا مباشرة عبر شبكة قنوات beIN Sports، المالكة الحصرية لحقوق بث التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تقدم الشبكة تغطية مميزة بجودة بث عالية، ما يضمن للمشاهدين تجربة رياضية ممتعة من منازلهم.

مباراة السعودية ضد إندونيسيا سوف تُبث على قناة beIN Sports Premium 1 بتعليق المعلق عبد الله الغامدي، وأيضًا عبر قناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق أحمد الطيب.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض اللقاء على قناة الكأس 5 HDالقطرية، وكذلك قناة ESPN 1 Nederland HDالهولندية.

وللمهتمين بالمشاهدة الرقمية، يمكن متابعة المباراة عبر تطبيقات شاهد وTOD TV التي توفر بثًا مباشرًا بجودة ممتازة.