سيارة العائلة السعودية | خبير سيارات يكشف مميزات تويوتا هايلاندر وسعر السيارة في السعودية – تويوتا عبداللطيف جميل

عدن – كتب محمد سعد – خبير سيارات يكشف مميزات تويوتا هايلاندر وسعر السيارة في السعودية التي باتت محط أنظار عشاق المركبات، فشركة عبد اللطيف جميل واحدة من أكبر الشركات في المملكة تقدم السيارات الجديدة والمميزة عن غيرها، كونها وكيل معتمدى لدى أكثر من علامة تجارية، وعلى رأسهم تويوتا اليابانية؛ لذلك من خلال موقعنا سوف نوضح أسعار تويوتا هايلاندر 2024 في السعودية.

مواصفات تويوتا هايلاندر

يكشف خبير السيارات في المملكة العربية السعودية المميزات التي تتمتع بها سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2024 الجديدة، والتي تمتلكها شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، فهي تنتمي إلى فئة المركبات العائلية المميزة حيث تتسع لـ 7 أفراد تقريبًا.

تُعد سيارة تويوتا هايلاندر اليابانية ضمن فئة SUV متوسطة الحجم مع 3 صفوف من كراسي الركاب، وباتت متوفرة في الأسواق العربية بنسخة هايلاندر هايبرد التي تجمع بين عمل محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر مع محركين كهربائيين.

جاءت هذه السيارة اليابانية قياسيًا بنظام دفع أمامي ثنائي للعجلات 4X2، ولكن في ذات الوقت في الفئات الأعلى تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات 4×4، بينما طول السيارة 4,950 ملم، والعرض 1,930 ملم، والارتفاع 1,730 ملم.

تتمتع السيارة من الداخل بشكل قياسي زر تشغيل المحرك، وتحكم كهربائي لكرسي السائق، وشاشة بحجم متوسط 8 إنش باللمس، وشاشة عدادات مقاس 7 إنش ونظام صوتي من 6 سماعات.

سعر تويوتا هايلاندر 2024 في السعودية

إن أسعار سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2024 في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية يختلف حسب الفئة المُراد امتلاكها، وهي جاءت على النحو التالي:

فئة سيارة تويوتا هايلاندر 2024 السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي نسخة LE 4×2 148,925 39,713 GLE 4X4 164,680 43,914 نسخة GLE 4X4 Black Edition 169,165 45,110 نسخة ليمتد 4X4 203,320 54,218

تُعد سيارة هايلاندر الشقيقة الأكبر من حيث الحجم من تويوتا راف فور، وهي واحدة من أفضل وأحدث السيارات العائلية لدى شركة تويوتا اليابانية يتم طرحها في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية، وهي متوفرة لدى شركة عبد اللطيف جميل.