نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الصناعة اليابانية .. سيارة تويوتا راف فور 2025 Toyota RAV4 في السعودية تكتسح السوق بمواصفاتها الجبارة وسعرها الخيالي في المقال التالي

كتب محمد سعد – تواصل شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات تعزيز وجودها في الأسواق العالمية من خلال تقديم مجموعة واسعة من الطرازات المتطورة لجميع مفضليها من محبي سيارات القوة والمتانة الياباني، ومن بين هذه الطرازات تبرز السيارة “راف فور” موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر الرياضية، وتميز هذا الإصدار بتصميمه العصري وأدائه المتميز، ويُطرح في السوق السعودي بسعر يبدأ من حوالي 98,555 ريال تقريباً، ليجمع بين الفخامة والقدرة العملية بأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات.

جاءت تويوتا راف فور 2025 مزودة بمحرك هايبرد رباعي الأسطوانات بسعة 2500 سي سي، يولد قوة تصل إلى 219 حصانًا وعزم دوران يبلغ 221 نيوتن مترد، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، ويعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات (AWD)، مما يوفر أداءً متميزًا على مختلف أنواع الطرق، كما تتوفر السيارة بمحرك آخر بقوة 214 حصان، يعتمد على تقنية الدفع الأمامي (FWD)، ليمنح السائقين خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم، سواء من حيث القوة أو الاقتصاد في استهلاك الوقود.

مواصفات تويوتا راف فور 2025

مواصفات تويوتا راف فور 2025 المحركات محرك هايبرد 2.5L – قوة 219 حصان، عزم 221 نيوتن متر (AWD)

محرك 2.0L – قوة 170 حصان، عزم 203 نيوتن متر (FWD & AWD)

محرك 2.5L – قوة 204 حصان، عزم 243 نيوتن متر (FWD) ناقل الحركة أوتوماتيك CVT التقنيات الداخلية شاشة عدادات 7 بوصة

شاشة ترفيهية 8 بوصة تدعم Apple CarPlay و Android Auto

نظام صوتي بـ 6 مكبرات

إضاءة محيطة

مكيف هواء أوتوماتيكي

شاحن لاسلكي المزايا الخارجية فتحة سقف بانورامية أنظمة الأمان كاميرا خلفية

حساسات ركن

نظام تتبع المسار

كشف النقاط العمياء

مثبت سرعة

وسائد هوائية متقدمة الراحة والرفاهية زر تشغيل وإيقاف المحرك

مزايا Toyota RAV4 2025

تأتي تويوتا راف فور 2025 بخيارات متعددة من المحركات لتلبية احتياجات السائقين المختلفة.

تتضمن هذه الخيارات محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 2000 سي سي

يولد قوة قدرها 170 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 203 نيوتن متر.

ويدعم تقنيات الدفع الأمامي (FWD) أو الدفع الكلي للعجلات (AWD) لتوفير تجربة قيادة مرنة.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر نسخة بمحرك أكبر بسعة 2500 سي سي.

هذا المحرك قادر على إنتاج قوة تصل إلى 204 حصانًا وعزم دوران يبلغ 243 نيوتن متر.

ذلك يمنح أداءً أقوى واستجابة أسرع على الطرق المتنوعة.

سعر تويوتا راف فور 2025 في السعودية

تتراوح أسعار تويوتا راف فور 2025 في السوق السعودي بين 98,555 ريال و151,455 ريال.