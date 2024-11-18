بـ 8 ألاف ريال وأكثر .. سيارات مستعملة في جدة مضمونة مع السعر والمواصفات والصور

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عدن – محمد سعد – أصبحت السيارات المستعملة هي الأكثر مبيعا وانتشارا من السيارات الجديدة، أصبح كل من يرغب في إقتناء سيارة التوجه إلى اختيار سيارة مستعملة مضمونة، وهذا يرجع إلى أن السيارات الجديدة في إزدياد مستمر في الأسعار علاوة على فرض الضرائب والرسوم عليها، ومن هذا الصدد نعرض سيارات مستعملة في جدة مضمونة متاحة لكل من المواطن والمقيم مع ذكر الحالة والسعر الخاص بالسيارة والصور ومواصفات كلاً منها، سنعرض أشهر السيارات المستعملة في السعودية على النحو التالي.

سيارات مستعملة في جدة مضمونة

فيما يلي عرض أكثر من سيارة بمواصفات وحالات مختلفة وأكثر من فئة متنوعة لتناسب ظروف و احتياجات كل عميل.

نيسان صني 2010

من أعلى السيارات المستعملة في السعودية استخداما، سيارة سيدان كبيرة الحجم لها صندوق أمتعة كبير لتتناسب من الرحلات البريه و التخييم.

محرك صني يبلغ 1600 سي سي بقوة 118 حصان وناقل حركي أوتوماتيك ذو 4 أسطوانات.

السيارة تحمل في مواصفاتها مواصفات دول مجلس الخليج.

عداد الممشى أكثر من 200 ألف كم.

حالتها ممتازة بدون حوادث.

مكان السيارة في مدينة جدة بحي الصفا.

سعر سيارة نيسان صني مستعملة في جدة 8 ألاف ريال.

ميتسوبيشي لانسر 2004

سيارة كبيرة عائلية اعتمادية موفرة في الوقود و اعتمادية إلى حدا كبير.

لها محرك سعته 1600 سي سي و الناقل الخاص يدوي وله 4 سلندر، قوة عزم 138 نيوتن. متر وتحمل قوة 98 حصان.

عداد الممشى أكثر من 200 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الصناعية الأولى.

تحمل السيارة في مواصفاتها بالمواصفات الأوروبية الخالصة.

أعيد دهان السيارة جزئياً.

السيارة بحالة ممتازة بدون أعطال أو سجل حوادث.

سعر ميتسوبيشي لانسر مستعملة 8650 ريال.

فولكس فاجن 2009

سيارة دفع رباعي ذات حجم كبير تناسب العائلات الكبيرة أو الشباب، قوية ومتينة في زحام الطرق وثابتة في الطرق الوعرة.

تعمل السيارة على محرك قوته 1800 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك له 6 أسطوانات بـ 6 سرعات وتبلغ قوة 160 حصان.

مكان السيارة في مدينة جدة بمنطقة أبرق الغرامة.

عداد الممشى أكثر من 200 ألف كم.

السيارة بحالة ممتازة لا تشكو من شيء.

دهانها أصلي.

سعر فولكس فاجن مستعملة في جدة 12 ألف ريال.

هيونداي سوناتا 2008