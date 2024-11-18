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عروض الطازج من أسواق العثيم بالسعودية الإثنين 18 نوفمبر 2024

عروض الطازج من أسواق العثيم بالسعودية الإثنين 18 نوفمبر 2024
عروض الطازج من أسواق العثيم بالسعودية الإثنين 18 نوفمبر 2024
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – يقدم أسواق العثيم بالسعودية عروض الطازج يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر في فروع المنطقة الوسطي و المنطقة الشمالية و المنطقة الشرقية و تستمر العروض حتي نفاذ الكمية على مدار اليوم و تتميز العروض بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى عروض كيلو + كيلو هدية على بعض المنتجات و في هذا المقال نستعرض معكم بعض العروض المتاحة في هذا اليوم.

عروض أسواق العثيم على الخضروات و الفواكه

  • قرع عسل امريكى كيلو + كيلو مجانا بسعر  5.75 ريال .
  • طماطم شيرى كاسة  + كاسة مجانا بسعر  6.95 ريال .
  •  عجينة تمر حبة + حبة مجانا بسعر  11.95 ريال .
  • الكستناء ربطة + ربطه مجانا بسعر  5.95 ريال .
  • شمندر كيلو + كيلو مجانا بسعر  4.95 ريال .
  • تمر انتاج النخيل رطب سكرى وزن 500 جرام علبة + علبة بسعر 13.50 ريال .
  • بطاطا حلو كيلو + كيلو مجانا بسعر 4.95 ريال .
  • باذنجان رومى اسود كيلو + كيلو مجانا بسعر 5.95 ريال .
  • بخارى احمر كيلو + كيلو مجانا بسعر 16.95 ريال .
  • ليمون كيلو + كيلو مجانا بسعر 6.95 ريال .
  • جوافة بالكرتونة بسعر 7.95 ريال .
  • كيلو طماطم محمى بسعر 6.75 ريال .
  • كيلو موز بسعر 4.50 ريال .
  • كيلو جريت فروت بسعر 4.95 ريال .
  • كيلو تفاح رويال جالا بسعر 5.95 ريال .
  • كيلو عنب احمر كبير بسعر 8.50 ريال .

عروض أسواق العثيم على اللحوم

يقدم أسواق العثيم عرض اليوم الواحد فقط على اللحوم الطازج وهى كالاتى

  • كيلو لحم عجل بلدى بالعظم بسعر 36.95 ريال .
  • كيلو لحم غنم بربري بالعظم بسعر 47.95 ريال .
  • كيلو حم تيس بالعظم بسعر 45.95 ريال .

عروض أسواق العثيم على منتجات الألبان

  • لبنة يورويك اغلو تركية وزن 2.7 كجم بسعر 52.95 ريال .
  • لبنة يورويك اغلو تركية وزن 1 كجم بسعر 18.95 ريال .
  • شبية جبن ريم فيتا كيلو + كيلو مجانا بسعر 2 كيلو 17.50 ريال .
  • حلاوة طحينية حلاونى مع فستق كيلو + كيلو مجانا بسعر 2 كيلو 31.95 ريال .
  • مرتديلا سنيورة حبش كيلو + كيلو مجانا بسعر 36.95 ريال .
  • طرشى هالى بوليف كيلو + كيلو مجانا بسعر 14.95 ريال .
  • خلطة زبدة هالى كيلو + كيلو مجانا بسعر 15.95 ريال .

عروض العثيم على المخبوزات

  • شابورة بالزبده و السمسم و حبة بركة علبة + علبة مجانا بسعر 18.50 ريال .
  •  دونات بالشوكولاته 4 حبات علبة + علبة مجانا بسعر 11.95 ريال .
  • خبز مفرود أبيض ( محلب – بروتين – نخالة ) كيس بسعر 1.95 ريال .
  • بسبوسة بالسمن الطببيعى كيلو + كيلو مجانا بسعر 32.5 ريال .
  • كروسون جبن رومى 5 حبات علبة + علبة مجانا بسعر 12.50 ريال .
  • نواشف بالتمر كيلو بسعر 19.95 ريال .

عروض العثيم على البهارات و المكسرات

  • سميد ناعم 1 كيلو بسعر 7.25 ريال .
  • ذرة فشار كيلو + كيلو مجانا بسعر 8.75 ريال .
  • جريش حب 1 كجم سعر الكيس 7.25 ريال .
  • مكسرات مشكلة مميزة كيلو بسعر 69.95 ريال .
  • برغل ناعم ابيض كيلو بسعر 6.95 ريال .
  • قهوة برية عربى فاتح كيلو بسعر 46.95 ريال.

كما يوجد أيضاً عروض على مستلزمات الطبخ خلال اليوم و هي خلاط كينوود مع مطحنة بسعر 90 ريال وهناك أيضاً قدر ضغط بلاكستون 15 لتر بسعر 95 ريال و يوجد قدر ضغط العربى اى تي سي 10 لتر بسعر 199 ريال .

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