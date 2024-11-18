نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة مبهرة أقوي عروض العثيم ليوم الاثنين تحت شعار كيلو عليك وكيلو علينا في المقال التالي

كتب محمد سعد – نقدم لكم أقوي عروض العثيم ليوم الاثنين الذي ينتظره المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من كل أسبوع لكي ستفيدوا من العروض والخصومات التي تقدمها سلسلة متاجر وهايبر أسواق العثيم علي جميع المنتجات الغذائية كالفواكه والخضراوات وأقوي أنواع اللحوم والفراخ وجميع أنواع المجمدات والأسماك والألبان كل ذلك بعروض مميزة وخصوصا يوم الاثنين حيث نقدم لكم عرض كيلو عليك وكيلو علينا كل ذلك سنذكره لكم تابعوا معنا.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم اليوم تخفيضات مميزة حيث قدمت العروض تحت شعار 1+1 مجانا كل هذه العروض تم طرحها عبر صفحتهم الرسمية وهذه العروض ليوم واحد فقط الاثنين فسارعوا لطلب المنتجات قبل انتهاء العروض أو نفاذ الكمية المحددة .

مجلة عروض العثيم اليوم

نقدم لكم بطاطا حلوة وزن 2 كيلو بسعر 4.95 ريال ،كما نقدم لكم بخاري حمراء وزن 2 كيلو بسعر 16.95 ريال ،كما نقدم لكم باذنجان أسود وزن 2 كيلو بسعر 5.95 ريال ،كما نقدم لكم ليمون وزن 2 كيلو بسعر 6.95 ريال ،كما نقدم لكم جوافة كرتون عدد 1 كرتون بسعر 7.95 ريال ،كما نقدم لكم جريب فروت وزن كيلو بسعر 4.95 ريال ،كما نقدم لكم طماطم محمي وزن كيلو بسعر 6.75 ريال ،كما نقدم لكم تفاح رويال جالا وزن كيلو بسعر 5.95 ريال ،كما نقدم لكم موز وزن كيلو بسعر 4.50 ريال ،كما نقدم لكم عنب أحمر كبير وزن كيلو بسعر 8.50 ريال ،كما نقدم لكم قرع أمريكي وزن 2 كيلو بسعر 5.75 ريال ،كما نقدم لكم كستناء عدد 2 ربطة بسعر 5.95 ريال .

تكملة مجلة عروض العثيم اليوم

نقدم لكم طماطم شيري عدد 2 كاسة بسعر 6.95 ريال ،كما نقدم لكم شمندر وزن 2 كيلو بسعر 4.95 ريال ،كما نقدم لكم عجينة تمر عدد 2 حبة بسعر 11.95 ريال ،كما نقدم لكم تمر إنتاج نخيل رطب سكري وزن 500 جرام عدد 2 علبة بسعر 13.50 ريال ،كما نقدم لكم زود شابورة زبدة سمسم وحبة البركة عدد 2 علبة بسعر 18.50 ريال ،كما نقدم لكم بسبوسة بالسمن طبيعي وزن 2 كيلو بسعر 32.50 ريال ،كما نقدم لكم زود كريم دونات شوكولاتة عدد 4 حبات بسعر 11.50 ريال ،كما نقدم لكم زود كرواسون جبن رومي عدد 5 حبات بسعر 12.50 ريال ،كما نقدم لكم زود خبز أبيض مفرود عدد 1 كيس بسعر 1.95 ريال ،كما نقدم لكم زود نواشف بالتمر وزن كيلو بسعر 19.95 ريال .