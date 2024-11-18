شكرا لاهتمامكم بخبر عن عروض نستو عمان العيد الوطني 54 على الأجهزة والإلكترونيات والأدوات المنزلية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – الأجهزة المنزلية أساسية في المنزل وبالتالي فإنها أساسية كذلك في عروض نستو عمان العيد الوطني 54، حرصًا على توفير كافة اللوازم التي تحتاجونها، لذا تتوافر الأجهزة باختلاف أشكالها واستخداماتها سواء كانت مخصصة للطهي والمهام الخاصة بالمطبخ، أو لوازم التنظيف والعناية بالملابس والمفروشات، والأدوات المنزلية المتنوعة، مع عروض مذهلة تتمكن من خلالها شراء جهازين فأكثر بأقل سعر ممكن، وأيضًا الأجهزة الإلكترونية.

لا تفوت مجموعات الأجهزة المتاحة من ضمن عروض نستو عمان بمناسبة العيد الوطني ال54، التي تحتفل به سلطنة عمان يوم الأثنين 18 نوفمبر 2024، ومن العروض مجموعة أجهزة عبارة عن خلاط مع ثلاجة وموقد غاز، أي ثلاثة من أهم الأجهزة سواء لتحضير الطعام في الخلاط، أو طهي المأكولات على الموقد، أو ثلاجة لحفظ الأطعمة والمشروبات لأطول فترة ممكنة، ومنها مجموعات أجهزة خاصة بالعناية بالملابس ومفروشات المنزل منها الغسالة، مكواة بخار عمودية ومكواة بخار، ويوجد أيضًا أجهزة إلكترونية، ونقدم لكم الأسعار والمجموعات الأخرى المتاحة.

عروض العيد الوطني 54

خلاط 400 واط، ثلاجة 110 لتر، موقد غاز بسعر 54 ريال عماني.

موقد غاز وموزع مياه بسعر 54 ريال عماني.

غسالة ملابس 7 كجم، مكواة بخار عمودية 2000 واط، مكواة بخار 2400 واط، بسعر 54 ريال عماني.

غلاية كهربائية 150 واط، خلاط يدوي 1500 واط، بسعر 5.400 ريال عماني.

ماكينة صنع الساندويتشات بشريحتين، 750 واط، بسعر 3.500 ريال عماني.

خلاط 2*1 بقوة 600 واط، بسعر 5.400 ريال عماني.

لابتوب اسوس سيليرون 4 جيجا رام، مساحة تخزينية 128 جيجا SSD، بسعر 73.900 ريال عماني.

تلفزيون ذكي 70 بوصة بسعر 149.900 ريال عماني.

نستو هايبر ماركت

أواني الطبخ بكافة الأنواع والأحجام متاحة في عروض نستو عمان بمناسبة العيد الوطني 2024، هذا إلى جانب عدد من أدوات الطبخ الأخرى منها قدر الضغط الذي يساعد في طهي المأكولات في أقل وقت ممكن، لذا فإنه مثالي لطهي اللحوم والدواجن به لتستغرق مدة أقل في تحضيرها بدلًا من الساعات التي تحتاجها حتى تنضج بالكامل، ونتعرف فيما يلي على أهم العروض المتاحة في اليوم الوطني العماني 54 بأوفر الأسعار حتى يوم 20 نوفمبر 2024.