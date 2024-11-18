تقدر تحجز وانت في البيت! حجز موعد البنك الأهلي المصري في الفروع «دوس هنـــــــــا»

عدن – كتب محمد سعد – يحتاج عملاء البنك الأهلي المصري أن يقوموا بحجز موعد داخل فرع البنك في الفرع الذين يتعاملون معه وذلك لكي يتم الدخول فور الذهاب بدلًا من الانتظار للكثير من الوقت الذي يصل إلى بضعة ساعات لكي يتم الدخول إلى خدمة العملاء أو الدخول إلى مدير الفرع في حالة إن كان من العملاء المميزين، ويمكن أن يتم حجز الموعد الآن بكل سهولة إلكترونية.

رابط حجز موعد البنك الأهلي المصري في الفروع

يمكن أن يتم الآن حجز موعد في البنك الأهلي المصري في جميع فروع الجمهورية حسب الفرع الأقرب للعميل بكل سهولة، وذلك متوفر لجميع العملاء داخل البنك، ولكي يتم حجز الموعد فيمكن الدخول إلى الرابط الرسمي لحجز الموعد “من هنا”.

خطوات حجز موعد البنك الأهلي المصري في الفروع

لكي يتم حجز الموعد في أقرب فرع للأهلي المصري من العميل يمكن أن يتم ذلك إلكترونيًا بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة، والتي هي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري “من هنا“.

من الصفحة الرئيسية يتم النقر على أيقونة الخدمات الذاتية من الخدمات الإلكترونية المتاحة أعلى الصفحة.

سيتم عرض العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة يتم النزول قليلًا في قائمة الخدمات ومن بينهم اختيار “حجز موعد بالفرع”.

يمكن التعرف على كافة ما تقدمه تلك الخدمة بشكل كامل حتى عن تم وجود إحدى تلك الخدمات بشكل سهل إلكترونيًا القيام بها دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفرع.

يجب التعرف على الشروط الخاصة بحجز الموعد أولًا قبل بدء التقديم.

عند الانتهاء من قراءة التعليمات يتم النزول إلى أسفل الصفحة للتقديم.

النقر على أيقونة “شريحة العميل” لاختيار وصف العميل المقدم على طلب الحجز.

إدخال البيانات المطلوبة بعد ذلك والتي تكون حسب العميل الذي يقوم بالحجز.

النقر عند الانتهاء على أيقونة “تنفيذ”.

متابعة البيانات المطلوبة حتى الانتهاء بشكل كامل والتقديم والحصول على الموعد مع مراعاة عدم تغيير إلى قبل ذلك بمدة محددة وهو ما يتم ذكره في الشروط أعلى الصفحة.

رقم خدمة عملاء البنك الأهلي المصري

في حالة إن كانت الخدمة لا تحتاج إلى الذهاب إلى البنك ويمكن الحصول عليها إلكترونيًا فيمكن سؤال خدمة العملاء لكي يتم الحصول على تلك الخدمة بسهولة من خلالهم أو من خلال الموقع الإلكتروني، ولكي يتم ذلك يمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء وهو 19623.

البنك الأهلي المصري هو واحد من أكبر البنوك داخل جمهورية مصر العربية، ولأن هناك الكثير من العملاء به فيمكن أن يتم توفير وقت الانتظار من خلال حجز موعد عبر الموقع الرسمي للبنك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها ومراعاة الخطوات التي يجب اتباعها والبيانات التي يجب إدخالها لإتمام الحجز.