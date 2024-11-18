الحق بسرعة من مكاتب البريد المصرى .. اشتري كراسة شقق الاسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل والمتوسط

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحق بسرعة من مكاتب البريد .. اشتري كراسة شقق الاسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل والمتوسط في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، عن بدأ الحجز لعدد 78,730 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 5″، المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث ستتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 75 و90 مترًا مربعًا، وذلك لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة في مختلف أنحاء الجمهورية.

يمكن الحصول على كراسات الشروط من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، التي تبدأ في العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، بينما تبدأ بعض المكاتب في العمل خلال الفترة المسائية من الساعة 11 صباحًا حتى 6 مساءً، لمعرفة أقرب فرع من مكاتب البريد، يمكن زيارة موقع البريد المصري الإلكتروني؛ ويبلغ سعر كراسة شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لعام 2024 بـ 300 جنيه؛ بالإضافة إلى 355 جنيهًا كمصروفات إدارية.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

أوضحت وزارة الإسكان أن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل جاءت كالتالي:

تتراوح بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة.

وفي المحافظات الأخرى، تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه، مع مقدم حجز قدره 20 ألف جنيه، وهي وحدات جاهزة للتسليم الفوري.

أما بالنسبة للوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، تتراوح أسعارها بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه لعدد 41,782 وحدة سكنية.

مواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

سيبدأ حجز الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 5” وفقًا للجدول التالي:

من الإثنين 18 نوفمبر حتى الإثنين 25 نوفمبر 2024: حجز ذوي الهمم فقط.

من الثلاثاء 26 نوفمبر حتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024: حجز لجميع المواطنين.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

حددت وزارة الإسكان والمرافق الشروط التي يجب أن يلتزم بها المتقدمون للحصول على وحدة سكنية، وهي كالتالي: