لازم تقدم عشان تخش الامتحان | طريقة التقديم في مصر على الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية امتحانات نصف العام

شكرا لاهتمامكم بخبر عن لازم تقدم عشان تخش الامتحان | طريقة التقديم على الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية امتحانات نصف العام «رابط مُباشـــر» على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية عن أنه لكي يتم الدخول إلى امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية فيجب أن يتم التقديم على طلب للحصول على الاستمارة الإلكترونية، وتم إيضاح الرابط الصحيح والمباشر للحصول على تلك الاستمارة وبعد الدخول إلى هذا الرابط يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة لإتمام التقديم.

رابط التقديم على الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية امتحانات نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه لكي يتم الدخول إلى امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية فيجب أن يتم التقديم على الاستمارة الإلكترونية، كما أوضحت إمكانية الحصول على الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بكل سهولة من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي لذلك، ولكي يتم الحصول على الرابط يمكن .

طريقة التقديم على الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية

لكي يتم الدخول إلى امتحانات نصف العام للطلّاب، لا بد من التقديم على الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية في مصر حتى يتم ولكي يتم التقديم لا بد من اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط التقديم على الاستمارة الرسمي .

في الصفحة التي ستظهر للطالب يجب إدخال البريد الإلكتروني الموحد للطالب على منصة Office365.

عند إدخال البيانات سيتم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

اتباع التعليمات حتى إتمام الدخول من خلال الرقم السري وغير ذلك.

بعد الدخول إلى المنصة سيتم النقر على أيقونة التقديم على الاستمارة.

إدخال معلومات الطالب المتقدم على الاستمارة بشكل كامل في الحقول المخصصة لها.

رفع الصورة الشخصية للطالب ويجب أن تكون مطابقة للصورة التي تم تقديمها مسبقًا للمدرسة.

النقر على زر حفظ البيانات.

النقر على أيقونة “طباعة” لكي يتم الحصول على الاستمارة مطبوعة، مع مراعاة الطباعة بالألوان.

تقديم الاستمارة مطبوعة مع الأوراق الأخرى المطلوبة للمدرسة للتقديم على طلب الالتحاق بالامتحانات.

حتى يستطيع طالب الشهادة الإعدادية الدخول إلى امتحانات نصف العام، فلا بد من التقديم على الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية والحصول عليها مطبوعة وتقديم تلك الاستمارة مع الأوراق الرسمية الأخرى المطلوبة من قبل المدرسة وتقديمها للتقديم على الامتحانات.