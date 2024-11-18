هي السبانخ بتتعمل ازاي؟! طريقة جديدة لعمل السبانخ هتخلي أولادك يحبوها ويطلبوها منك

عدن – كتب محمد سعد – السبانخ هي واحدة من أكثر الوجبات المفيدة التي يمكن الحصول عليها، ويوجد لها الكثير من الطرق المختلفة، وعلى الرغم من أن الفائدة الكبرى التي يتم الحصول عليها هي تناولها طازجة بالكثير من الوصفات، غلا أن لها بعض الوصفات التي تتناسب مع الأشخاص التي لا تحب السبانخ وفي حالة إن كان الأفراد يحبون تناول الأكلات المطبوخة فبالتأكيد سيحبون تلك الطريقة، التي يمكن الحصول عليها الآن بالمقادير والخطوات.

طريقة جديدة لعمل السبانخ

لكي يتم الحصول على السبانخ بطعم مميز مرغوب به من قبل الجميع، فيمكن أن يتم القيام بطريقة طبخ السبانخ المميزة بالصلصلة ومرقة اللحم لكي يتم تناولها بشكل شهي، ولكي يتم صنعها يمكن التعرف على المقادير والخطوات الآن:

1- مقادير عمل السبانخ المطبوخة

لكي يتم عمل السبانخ بشكل مميز يجب أن يتم صنعها مطبوخة بمرقة اللحم والصلصة، وللتحضير تلك هي المقادير الصحيحة للمكونات:

كيلو من اللحم (مقطع إلى مكعبات)

كيلو من السبانخ (يتم نقعها وغسلها جيدًا بالماء)

3 فص من الثوم (مفروم)

حبة بصل متوسطة (مقطعة قطع صغيرة)

فلفل أسود وملح

بهار مشكل (حسب الرغبة)

عصير الطماطم الطازج (بملء محضرة الطعام)

معلقة من معجون الطماطم

2- طريقة عمل السبانخ المطبوخة

لكي يتم الحصول على السبانخ المطبوخة المميزة يمكن أن يتم اتباع تلك الخطوات لتحضيرها:

في إناء على نار هادئة يتم وضع بعضٍ من السمن ومن ثم وضع البصل والثوم والتقليب قليلًا حتى بدء تغيير اللون.

وضع اللحم بعد ذلك والتقليب حتى تحصل على لون مميز.

يتم وضع عصير الطماطم الآن ووضع معجون الطماطم وترك الوصفة على نار هادئة حتى تقل كمية الطماطم تمامًا (التسبيك الكامل).

بعد ذلك يتم وضع كمية مناسبة من الماء المغلي وتركها قليلًا ومن ثم وضع السبانخ.

ترك الوصفة على نار هادئة حتى النضج تمامًا ومن ثم يتم الحصول على الكمية المناسبة في طبق خارجي وتناولها ساخنة مع اللحم.

السبانخ من الأكلات المفيدة بشكل كبير، ولكن على الرغم من أنها مفيدة إلا أنه هناك الكثير من الأشخاص التي لا تفضل تناولها، ولذلك يمكن الحصول على الطرق المختلفة التي يمكن للأطفال أو يحبونها عن الطرق المبتذلة، ومن أفضل تلك الطرق أن يتم تناول السبانخ المطبوخة بالصلصة واللحم.