نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بهارات الأندومي اللذيذة في المنزل بسر المصنع بدون مواد حافظة في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعد بهارات الأندومي هي اللغز في تحضير طبق مكرونة الأندومي بمذاق متبل ولذيذ، حيث تعد مكرونة الأندومي من الأطباق المنجزة سريعة التحضير التي يلجأ إليها الكثير من الكبار والصغار لتحضير سناك مشبع أو عشاء خفيف، ومن خلال المقال التالي نوضح للأمهات أسرار تحضير تلك البهارات الغنية في المنزل بدون مواد حافظة لتحضير ذلك الطبق اللذيذ بجودة عالية وبأمان دون الأضرار بصحة الأبناء.

مقادير عمل بهارات الأندومي في المنزل

من خلال المقادير التالية تتمكن ربة المنزل الماهرة من تحضير الأندومي المبهر اللذيذ في المنزل والاستمتاع بتناوله حتى أخر ملعقة، هذا بالإضافة إلى تقديمه للأبناء دون قلق، حيث يتم تجهيز تلك البهارات بالكامل بداخل المطبخ بجودة عالية:

5 جرام بابريكا حلوة.

5 جرام كركم مطحون.

5 جرام بصل بودر.

5 جرام ثوم بودر ناعم.

5 جرام كزبرة مطحونة ناعم.

3 جرام فلفل أسود مطحون.

3 جرام ملح طعام.

10 جرام بهارات دجاج.

10 مل زيت طهي.

خطوات عمل بهارات بهارات الأندومي في المنزل

من خلال الخطوات التالية نوضح طريقة تجهيز عبوة من بهارات الأندومي بنكهة الدجاج في المنزل لتحضير الاندومي في أي وقت بمذاق لذيذ: