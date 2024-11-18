بأقل تكاليف وأحلى مذاق .. طريقة عمل الكب كيك في المنزل بطعم لذيذ أحلى من الحلواني

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عدن – محمد سعد – الكب كيك هو واحد من الحلويات السهلة والمحبوبة لدى الجميع، كبارًا وصغارًا. يتميز الكب كيك بنكهاته المتنوعة وتقديمه المميز الذي يناسب جميع المناسبات، من حفلات الأعياد إلى جلسات العائلة. في هذا المقال، سنأخذك خطوة بخطوة لتعلم طريقة عمل الكب كيك لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة عمل الكب كيك في المنزل بطعم لذيذ أحلى من الحلواني كذلك بأقل تكاليف في البيت.
ما هي مكونات عمل الكب كيك في المنزل
قبل بداية طريقة عمل الكب كيك، تأكدي من وجود المكونات التالية:
- كوب ونصف من الدقيق، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ورشة ملح.
- كذلك نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة، نصف كوب سكر، بيضتان، ملعقة صغيرة من الفانيليا، ونصف كوب حليب.
- ثم اتركي المكونات تصل إلى درجة حرارة الغرفة للحصول على خليط متجانس.
طريقة تحضير الكب كيك في المنزل
- تجهيز المعدات لابد من تسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- جهزي صينية الكب كيك وضعي أوراق الخبز في الفتحات.
- خلط المكونات ذلك في وعاء كبير، اخلطي الزبدة مع السكر باستخدام مضرب كهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وهشًا.
- أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، مع الخفق بعد كل إضافة، ثم أضيفي الفانيليا.
- في وعاء آخر، اخلطي المكونات الجافة (الدقيق، البيكنج بودر، الملح).
- أضيفي خليط الدقيق بالتدريج إلى الخليط الكريمي، بالتناوب مع الحليب (ابدئي بالدقيق وانهي به)، واستمري بالخفق على سرعة منخفضة حتى يتجانس الخليط.
- ثم سكب الخليط في القوالب وذلك باستخدام ملعقة أو مغرفة آيس كريم، اسكبي الخليط في قوالب الكب كيك، مع ملء كل قالب لثلثي حجمه فقط.
- أدخلي الصينية إلى الفرن الساخن واخبزي الكب كيك لمدة 15 أو 20 دقيقة.
- للتأكد من نضجه، اغرسي عوداً خشبياً في منتصف إحدى الكيكات. إذا خرج نظيفاً، فهو جاهز.
- ثم التبريد والتزيين وذلك أخرجي الكب كيك من الفرن واتركيه يبرد في الصينية لمدة 5 دقائق.
- انقلي الكب كيك إلى رف تبريد سلكي واتركيه يبرد تماماً قبل التزيين.
- بالنسبة إلى التزيين، يمكنك استخدام كريمة الزبدة، الشوكولاتة الذائبة، أو السكر الملون. أضيفي لمسات شخصية مثل حبات الشوكولاتة الصغيرة، الفواكة، أو الزينة الملونة.
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