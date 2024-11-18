بأقل تكاليف وأحلى مذاق .. طريقة عمل الكب كيك في المنزل بطعم لذيذ أحلى من الحلواني

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عدن – محمد سعد – الكب كيك هو واحد من الحلويات السهلة والمحبوبة لدى الجميع، كبارًا وصغارًا. يتميز الكب كيك بنكهاته المتنوعة وتقديمه المميز الذي يناسب جميع المناسبات، من حفلات الأعياد إلى جلسات العائلة. في هذا المقال، سنأخذك خطوة بخطوة لتعلم طريقة عمل الكب كيك لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة عمل الكب كيك في المنزل بطعم لذيذ أحلى من الحلواني كذلك بأقل تكاليف في البيت.

ما هي مكونات عمل الكب كيك في المنزل

قبل بداية طريقة عمل الكب كيك، تأكدي من وجود المكونات التالية:

كوب ونصف من الدقيق، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ورشة ملح.

كذلك نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة، نصف كوب سكر، بيضتان، ملعقة صغيرة من الفانيليا، ونصف كوب حليب.

ثم اتركي المكونات تصل إلى درجة حرارة الغرفة للحصول على خليط متجانس.

طريقة تحضير الكب كيك في المنزل