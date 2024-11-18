جدول نوات الشتاء 2024-2025 في الإسكندرية : أوقات الأمطار الغزيرة والرياح القوية للتخطيط الآمن للخروجات والأنشطة

عدن – كتب محمد سعد – مع قدوم فصل الشتاء يبدأ المواطنين في التساؤل عن مواعيد نوات الشتاء ومدة سقوط الأمطار في كل نوة، وذلك حسب كل شهر بداية من شهر نوفمبر المقبل حيث يتم ضبط الجدول الزمني لتحديد التنزه والخروجات والالتزامات الأخرى، حيث تبدأ نواة الخريف في الإسكندرية مع نوة المكنسة والتي تكون في السادس عشر من شهر نوفمبر لعام 2024 ميلادي وتستمر هذه النوبة لمدة أربع أيام ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غريبة.

مواعيد نوات الشتاء

نقوم اليوم بعرض جميع نوات الشتاء لعام 2024 و 2025 ميلادي حتى يتم ضبط الجدول الزمني لتحديد المتنزهات والالتزامات مواعيد النوات تكون كالتالى: