جدول نوات الشتاء 2024-2025 في الإسكندرية : أوقات الأمطار الغزيرة والرياح القوية للتخطيط الآمن للخروجات والأنشطة
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عدن – كتب محمد سعد – مع قدوم فصل الشتاء يبدأ المواطنين في التساؤل عن مواعيد نوات الشتاء ومدة سقوط الأمطار في كل نوة، وذلك حسب كل شهر بداية من شهر نوفمبر المقبل حيث يتم ضبط الجدول الزمني لتحديد التنزه والخروجات والالتزامات الأخرى، حيث تبدأ نواة الخريف في الإسكندرية مع نوة المكنسة والتي تكون في السادس عشر من شهر نوفمبر لعام 2024 ميلادي وتستمر هذه النوبة لمدة أربع أيام ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غريبة.
مواعيد نوات الشتاء
نقوم اليوم بعرض جميع نوات الشتاء لعام 2024 و 2025 ميلادي حتى يتم ضبط الجدول الزمني لتحديد المتنزهات والالتزامات مواعيد النوات تكون كالتالى:
- تبدأ أولى نوات الاسكندرية الممطرة في فصل الخريف مع نوة المكنسة في السادس عشر من شهر نوفمبر لعام 2024 وتستمر هذه النوة لمدة أربع أيام متتالية مع رياح شديدة وأمطار غزيرة.
- تأتي باقي نوة المكنسة في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر وتستمر لمدة اربع ايام وتكون هذه النوة مصحوبة برياح جنونية قوية وامطار غريبة.
- تأتي نوة قاسم في الرابع من شهر ديسمبر وتستمر لمدة خمس ايام وتصاحب هذه النوة رياح قوية وامطار جنونية وتصل النوة ذروتها في مع نوة الفيضة الصغرى وتبدأ في التاسع عشر من شهر ديسمبر وتستمر لمدة خمس أيام تصاحبها رياح شمالية وأمطار غزيرة وارتفاع امواج البحر.
- نوة رأس السنة وتأتي بداية العام وتستمر لمدة اربع ايام.
- نوة الفيضة الكبرى تبدأ في يوم الثاني عشر من شهر يناير وتستمر لمدة ستة أيام وتتابعها نوة جديدة.
- تأتي نوة الغطاس مع ليلة الغطاس وتكون في الثامن عشر من شهر يناير وتستمر لمدة ثلاث أيام.
- نوة الكرم وتكون في يوم الثامن والعشرين من شهر يناير وتستمر لمدة سبع أيام حتى بداية شهر فبراير مع امطار غزيرة.
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