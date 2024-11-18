وزارة التموين المصرية تعلن التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني : ما هي تفاصيل القرار والفئات المستبعدة منه؟؟

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التموين تعلن التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني : ما هي تفاصيل القرار والفئات المستبعدة منه؟؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – تم الكشف من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ان هناك عدة تحركات في الوقت الحالي وذلك من أجل التحويل الى الدعم النقدي وذلك بدلا من الدعم العيني المعمول به حاليًا، وتجري عدة مناقشات على هذا الملف تمهيدًا لتطبيقة في الفترة المقبلة، وتم عرض هذا القرار في حوار مجتمعي لاقراره في مجلس النواب، وقال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ان فكرى الدعم في جميع العالم عادة تكون بدون مقابل، وذلك لأن الحاصل على الدعم لا ينتج امامة اي شئ لصالح الناتج القومي الاجمالي.

10 فئات محرومة من الدعم النقدي

بدأ التساؤل من قبل الكثير من المواطنين حول معرفة العشر فئات المحرمة من الدعم النقدي، وقد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الفئات التي يتم حذفها من بطاقة التموين وذلك من خلال التحديثات المستمرة، والتي لا تستفيد من الدعم وهذه الفئات تتمثل في التالي: