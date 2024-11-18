أفضل النصائح لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل .. وما حقيقة استبدال عدادات الكهرباء القديمة بالعدادات الكودية وغرامة التأخير في السداد
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عدن – محمد سعد – ازدادت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة من قبل الكثير من المواطنين حول معرفة النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل فاتورة الكهرباء وذلك بعد ارتفاع اسعار الكهرباء خلال الفترة الاخيرة، وذلك لان الكهرباء تعد من اهم وافضل الأولويات للكثير من الأفراد والأسر، ويساهم خفض وتقليل فاتورة الكهرباء في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والحفاظ على البيئة من تقليل الانبعاثات الكربونية والتي تكون ناتجة عن استهلاك الطاقة.
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء
توجد العديد من النصائح التي يجب الالتزام بها واتباعها بشكل صحيح لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل والتي تكون بدايتها عند ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية لتحسين العزل الحراري وتغيير الأنماط التي يتم استخدامها بشكل يومي ولمعرفة نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء اتبع التالى:
- يجب غلق جميع المصابيح في الغرف التي لم يتم استعمالها لترشيد الكهرباء.
- يجب تجنب استخدام الإضاءات المرتفعة وذلك لأنها تعمل على زيادة الاستهلاك في الكهرباء مما يؤدي لارتفاع فاتورة الكهرباء.
- كما يجب استخدام اللمبات الموفرة والاعتماد على إضاءة الشمس من الشبابيك والنوافذ لأطول فترة ممكنة.
- يجب عمل صيانة دورية لجميع الاجهزة الكهربائية وبشكل خاص التكييفات بانتظام وذلك لتوفير 15٪ من استهلاك الطاقة.
- يجب نزع كافة الكهرباء الفيش بعد استخدام الاجهزة الكهربائية للحفاظ على الجهاز وترشيد استهلاك الكهرباء.
- عند السفر يجب التأكد من نزع كافى الفيش وإغلاق كافة اللمبات.
حقيقة إلغاء عدادات الكهرباء القديمة
تم الاعلان من قبل وزارة الكهرباء عن رفع كافة عدادات الكهرباء القديمة والعمل على استبدالها باستخدام العداد الكودي الذي يتم استخدامه بالكارت، وهذه الفئة التي تتأخر عند سداد فواتير الكهرباء الشهرية لمدة شهرين متتاليين، وينتظر المتأخر عن دفع الفاتورة لمدة شهر فرض غرامة مالية على قيمة الفاتورة الأصلية.