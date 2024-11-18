وصفة جديدة هتعجب الجميع خطوات .. تحضير مقرمشات العدس اللذيذة بكل سهولة

عدن – كتب محمد سعد – ترغب الكثير من السيدات وربات البيوت وخاصة مع دخول فصل الشتاء معرفة خطوات تحضير مقرمشات العدس اللذيذة وهذا من أجل تحضيرها لأفراد الأسرة من أجل الاستمتاع بمذاقها الشهي اللذيذ بالإضافة إلى الحصول على الفوائد العديدة التي يحتوي عليها العدس، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على خطوات تحضير مقرمشات العدس اللذيذة إلى جانب المكونات اللازمة للتحضير.

مقدار كوب ونصف من العدس المطحون.

ملعقة من حبة البركة.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من البصل البودر.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة من الملح.

خطوات تحضير مقرمشات العدس

هناك عدة خطوات يجب على الأشخاص تطبيقها من أجل تحضير مقرمشات العدس، وهذه الخطوات تتمثل في كل من الآتي:

في اناء يتم وضع العدس المطحون ومن ثم إضافة آلية جميع التوابل مع الخلط جيدا حتى تتجانس المكونات تماما.

يضاف للمكونات السابقة بشكل تدريجي كوب من الماء المغلي حتى يتم الحصول على عجينة.

يتم إضافة عدد 3 ملاعق من الزيت إلى العجينة التي تم تحضيرها.

تغطي العجينة بعد ذلك لمدة ثلاث دقائق حتى ترتاح.

توضع العجينة على مفرش من السيلكون.

يتم فرد العجينة بسمك مناسب.

تقطع العجينة بعد ذلك على هيئة مثلثات بواسطة قطاعة البيتزا.

تدهن مثلثات العدس المقرمشة من الأعلى بالزيت ومن ثم إضافة إليها حبة البركة.

ترص المثلثات في صينية ومن ثم وضعها في فرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة.

بعد أن تحصل مقرمشات العدس على اللون الذهبي تخرج من الفرن ومن ثم تناولها.

فوائد العدس

إن فوائد العدس عديدة لا حصر لها والتي من أبرزها ما يلي: