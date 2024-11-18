نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لمستحضرات التجميل .. مسكرا طبيعية لتطويل الرموش والحواجب بمكونات طبيعية وأمنه في المقال التالي
كتب محمد سعد – تفضل معظم السيدات والفتيات استخدام أدوات التجميل الأدوات الرئيسية التي يتم استخدامها في المكياج ولكن تحتوي المسكرة على مواد كيميائية تكون ضاره بالعين وبالرموش مع كثرة الاستخدام، ولكن يمكن أن يتم تحضيره مسكره طبيعية تساعد على إطالة الرموش وتكون من مكونات طبيعية وأمنه حيث تحتوي هذه المكونات على فيتامينات مغذيه للجفن العين، وتساعد على تجديد الدورة الدموية في الرموش ومن ثم إطالة الرموش بشكل طبيعي.
مكونات عمل مسكرا طبيعية لتطويل الرموش
نحتاج إلى عدة مكونات طبيعية وأمنه على الجفن والرموش وتساعد على إطالة الرموش بشكل طبيعي وخلال فترة قصيره وهذه المكونات موضحه في النقاط التالية:
- مقدار ملعقة صغيرة من زيت الخروع.
- مقدار ١/٢ ملعقة صغيرة من النشأ.
- عدد ١ ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
- مقدار ٢ ملعقة صغيرة من جل الصبار.
- علبة مسكرة فارغة لوضع المكونات.
- وعاء مناسب للخلط.
- عدد ١ ملعقة صغيرة من شمع العسل.
- كمية قليلة من قطرات الماء الساخن.
- سرنجة مقدار ٥ سم.
- يشادوا أبيض أو أسود حسب الرغبة.
خطوات تحضير مسكرا لإطالة الرموش
نوضح كيف يمكن تحضير مسكرا من مكونات طبيعية تساعد على إطالة الرموش دون أن تسبب أي أضرار للعين وهي موضحه في النقاط التالية:
- أولا نقوم بوضع شمع العسل داخل وعاء مناسب على النار مع إضافة كميه قليلة من الماء.
- خلط جميع المكونات السابقة مع شمع عسل من النشا وزيت اللوز وزيت الخروع وجيل الصبار وقطرات الماء الساخن.
- نضيفه ايشادو أبيض أو أسود حسب الرغبة في جعل لون المسكرة.
- تقلب جميع المكونات مع بشكل جيد حتى تختلط تماما وتمتزج بشكل كامل.
- باستخدام سرنجة ٥ سم نسحب هذه المكونات ووضعها داخل علبة مسكرة فارغة.
- توضع علبة المسكرة داخل الثلاجة وتترك لمدة ساعة تقريبا حتى تتماسك المكونات.