نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لمستحضرات التجميل .. مسكرا طبيعية لتطويل الرموش والحواجب بمكونات طبيعية وأمنه في المقال التالي

كتب محمد سعد – تفضل معظم السيدات والفتيات استخدام أدوات التجميل الأدوات الرئيسية التي يتم استخدامها في المكياج ولكن تحتوي المسكرة على مواد كيميائية تكون ضاره بالعين وبالرموش مع كثرة الاستخدام، ولكن يمكن أن يتم تحضيره مسكره طبيعية تساعد على إطالة الرموش وتكون من مكونات طبيعية وأمنه حيث تحتوي هذه المكونات على فيتامينات مغذيه للجفن العين، وتساعد على تجديد الدورة الدموية في الرموش ومن ثم إطالة الرموش بشكل طبيعي.

مكونات عمل مسكرا طبيعية لتطويل الرموش

نحتاج إلى عدة مكونات طبيعية وأمنه على الجفن والرموش وتساعد على إطالة الرموش بشكل طبيعي وخلال فترة قصيره وهذه المكونات موضحه في النقاط التالية: