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شكرا لاهتمامكم بخبر عن طريقة تخزين المانجا في الفريزر سنه كاملة بدون تغير اللون والطعم بخطوات سهلة على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – تعد فاكهة المانجا من ألذ أنواع الفاكهة التي يحبها معظم الأشخاص من الكبار والصغار ومع اقتراب انتهاء فصل الصيف، يقل تواجد المانجا داخل الأسواق، ولكن يمكن أن يتم تخزين المانجا لفترات طويلة تصل ما يقرب إلى عام مع الاحتفاظ بها طازجة، دون أن يتم أي تغيير في الطعم أو الرائحة أو تتعرض للفساد، ولكن يلزم تخزين فاكهة المانجو بطريقة صحيحه سواء كان عن طريق تخزينها كحبه كاملة أو من خلال التقطيع.
طريقة تخزين المانجا حبة كاملة
يمكن أن يتم تخزين المانجا كما هي حبة كاملة بالقشر والاحتفاظ بها لفترات طويلة دون أن تتعرض للفساد وهي كالتالي:
- نحضر كمية المانجا التي نرغب في تخزينها ثم يتم غسلها جيدا وإزالة أي شوائب أو أتربه تتراكم عليها.
- بعد الانتهاء من غزل كمية المانجا كاملة نحضر أكياس من البلاستيك ونضع في كل كيس مجموعة من حبات المانجا.
- يفضل أن يكون في الكيس الواحد ٤ أو ٥ حبات على الأكثر.
- نقوم بتفريغ أي هواء يوجد في الأكياس وإغلاقها بأحكام.
- توضع داخل فريزر الثلاجة وبذلك يتم استخدامها وقت الحاجه وتبقى طازجة كما هي دون أي تغيير في الطعم أو الشكل.
طريقة تخزين قطع المانجا
تتميز هذه الطريقة بأنه توفر قطع المانجا جاهز على الاستخدام مباشرة، ونشير إلي الخطوات التالية:
- نحضر كمية المانجا التي سوف نقوم بتقطيعها وتخزينها ويتم إزالة القشر تماما منها وتقطيعها وإزالة حبة البذر.
- يتم وضع كل كيلو من المانجا تم تقطيعه على النار مع إضافة كوب من السكر لكل كيلو ونترك المانجا على النار حتى تبدأ في الغليان وتذوب تماما مع السكر.
- ترفع المانجا من على النار وتترك حتى تبرد ثم توضع على هيئة مكعبات داخل فريزر الثلاجة.
- يمكن استخدام مكعبات هذه المانجا مباشرة عند الحاجة مباشرة مع إضافة كميه مناسبة من الماء لكل مكعب.
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