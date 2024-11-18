طريقة تخزين المانجا في الفريزر سنه كاملة بدون تغير اللون والطعم بخطوات سهلة

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عدن – محمد سعد – تعد فاكهة المانجا من ألذ أنواع الفاكهة التي يحبها معظم الأشخاص من الكبار والصغار ومع اقتراب انتهاء فصل الصيف، يقل تواجد المانجا داخل الأسواق، ولكن يمكن أن يتم تخزين المانجا لفترات طويلة تصل ما يقرب إلى عام مع الاحتفاظ بها طازجة، دون أن يتم أي تغيير في الطعم أو الرائحة أو تتعرض للفساد، ولكن يلزم تخزين فاكهة المانجو بطريقة صحيحه سواء كان عن طريق تخزينها كحبه كاملة أو من خلال التقطيع.

طريقة تخزين المانجا حبة كاملة

يمكن أن يتم تخزين المانجا كما هي حبة كاملة بالقشر والاحتفاظ بها لفترات طويلة دون أن تتعرض للفساد وهي كالتالي: