أفضل طريقة لزراعة القرنفل العطري في المنزل والاستمتاع بنبات طبيعي معمر وفواح بأقل التكاليف

عدن – كتب محمد سعد – يهتم محبي النباتات الطبيعية بمعرفة أفضل طريقة لزراعة القرنفل العطري في المنزل للاستمتاع بتلك التجربة المثمرة، حيث تتعدد استخدامات القرنفل للجسم والشعر وفي المطبخ، لاسيما أنه من التوابل الأساسية في تحضير العديد من وصفات الطهي والمشروبات الساخنة والباردة، كما أنه له استخدامات متعددة في تحضير الماسكات والمخمريات، هذا بالإضافة إلى الرائحة العطرية الطبيعية الجذابة التي تتغلغل في مكان زراعة القرنفل المسمار.
ما هي أفضل طريقة لزراعة القرنفل العطري في المنزل؟
يقدم خبراء المشاتل ومحبي زراعة النباتات الطبيعية جميع أسرار زراعة القرنفل في المنزل بأبسط التكاليف، ومن خلال التالي نوضح الطريقة المضمونة:
- اختيار تربة جيدة لزراعة القرنفل خالية من الأمراض ومن الأفضل أن تكون تلك التربة رملية جيرية حيث تحتاج جذور القرنفل إلى الشعب والتمدد.
- الاهتمام بإحضار شتلات جاهزة من المشاتل حتى تتم عملية الزراعة بشكل سريع أو الزراعة عن طريق العقل.
- لزراعة العقل بخطوات صحيحة لابد من غمر العقل في وعاء به ماء لتسريع النمو ثم يتم التخلص من الفطريات والبكتريا في حال وجودها حتى تصح الزراعة.
- بعد ذلك يتم نثر العقل في التربة مع الري بانتظام.
- بعد مرور شهر كامل تبدأ العقل في النمو.
- تقليم النبات بشكل مستمر لتسريع النمو.
- بعد ذلك يتم توسع المكان بين الشتلات وبعضها لتفادي الالتصاق عندما ينمو النبات حيث تكون المسافة بين الشتلات لا تقل عن 30 سم ويغرس النبات على عمق 10سم.
- تركيب دعامة لكل نبات للنمو في اتجاه مستقيم.
- لابد من تعريض النبات للضوء الطبيعي وللشمس لعدة ساعات في اليوم للمساعدة على النمو وزيادة البتلات في النبات.
- تسميد التربة بعد عدة أشهر من الزراعة وتقليم البراعم الجانبية حتى يصل الغذاء إلى النبات بدون أي إهدار.
- عند النمو يتم حصاد القرنفل في الصباح حيث يتم القطف من خلال قطع الزهرة من جزئية العقدة السابعة فى منطقة أسفل البرعم وذلك حتى يتم السماح بالنمو والترعرع المزيد من الأزهار الجانبية.
كيف يتم تحضير زيت القرنفل المركز؟
بعد نجاح حصاد القرنفل يتمكن المزارع من تحضير زيت القرنفل المركز والعطري من خلال دمج القرنفل مع زيت الزيتون جيدا ثم نقل المكونات إلى برطمان زجاجي والرج الجيد للتجانس، ثم يتم الاحتفاظ بالزيت لمدة شهر في مكان مغلق، وبعد ذلك يتم تصفيه الزيت ومن ثم يصبح جاهز للاستخدام.