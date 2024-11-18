باسعار وإمكانيات مواصفات تفوق الخيال تعرف على جوال Realme GT5 في السعودية

عدن – كتب محمد سعد – هاتف Realme GT5 Pro هو واحد من أبرز الهواتف التي قدمتها شركة ريلمي في فئة الهواتف الرائدة، حيث بذلت الشركة جهدا كبيرا في تصميمه ومواصفاته لتتناسب مع احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وتجربة استخدام مميزة . موعذض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

يأتي الهاتف مزودا بشاشة من نوع كيرف أموليد كبيرة بدون حواف، تتميز بدرجة سطوع عالية ودعم لمعدل التحديث 144 هرتز، مما يوفر تجربة عرض سلسة وواضحة للغاية، وفي هذا المقال سنستعرض أبرز مميزات وعيوب هذا الهاتف الرائد.

مواصفات وسعر Realme GT5

يتميز الهاتف بتصميم كاميرات خلفية وأمامية تقدم أداء تصويريا ممتازا، مع دعم لتسجيل الفيديو بدقة 8K، ما يجعل تجربة التصوير عالية الجودة ومتنوعة.

يحتوي الهاتف على عدسة متخصصة لعمل الزوم مع مستشعر من سوني، ويتيح لك التقاط صور عالية الجودة حتى 120x زوم، وهو أمر نادر في هذه الفئة.

يتمتع الهاتف بشاشة كيرف من نوع أموليد كبيرة وذات سطوع عالي، مما يوفر تجربة مشاهدة استثنائية، بالإضافة إلى دعم معدل التحديث 144Hz، مما يعزز الأداء السلس خصوصا عند اللعب أو التصفح.

يأتي الهاتف مزودا بمكبرات صوت استيريو عالية الجودة، مما يوفر تجربة صوتية غامرة وواضحة في مختلف الأوقات.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، الذي يعد من أفضل المعالجات المتاحة في الهواتف الرائدة، مما يضمن أداء سريعا وسلسا في جميع المهام.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5400 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، مما يسمح بشحن الهاتف بالكامل في فترة قصيرة جدا، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، وهو ما يعزز مرونة الشحن.

الهاتف يدعم خاصية التحكم عبر الحركات الهوائية (Air Gestures)، مما يتيح لك التفاعل مع الهاتف دون الحاجة للمس الشاشة، عن طريق تحريك يدك فقط، مما يضيف مستوى جديدا من الراحة في الاستخدام.

عيوب هاتف Realme GT5 Pro

لا يدعم الهاتف إضافة بطاقة ميموري لتوسيع مساحة التخزين، ولكن مع توفر مساحة تخزين كبيرة في النسخ المختلفة، قد لا يكون هذا العيب مؤثرا للكثير من المستخدمين.

كما هو الحال مع معظم الهواتف الرائدة الحديثة، لا يحتوي الهاتف على منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن، وهو ما يتطلب استخدام سماعات بلوتوث أو سماعات USB-C.

كان من الأفضل أن يأتي الهاتف مع شهادة مقاومة الماء بمعيار أعلى مثل IP68، وهو ما يجعله أكثر مقاومة للغمر في المياه.

يعتبر الهاتف ثقيلا بعض الشيء، ما قد يكون عيبا لبعض المستخدمين الذين يفضلون الهواتف الخفيفة.

يتم تقليل ترددات المعالج بعد فترة من الاستخدام المستمر للمحافظة على درجة حرارة الهاتف، وهو ما قد يؤثر على الأداء قليلا في حالة الاستخدام المكثف لفترات طويلة.

أسعار هاتف Realme GT5 Pro

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