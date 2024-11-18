بين الأناقة والأداء المتميز .. مواصفات هاتف Vivo V40 Lite 4G تعرف على مميزات وعيوب الهاتف

عدن – كتب محمد سعد -قامت شركة فيفو بالإعلان عن أحد الهواتف المميزة لديها وهو هاتف Vivo V40 Lite 4G، الذي يعتبر من الهواتف التي تنافس بقوة ضمن هواتف الفئة المتوسطة، ويمتاز هذا الهاتف بشاشة من نوع أموليد ذات سطوع مميزة جداً، ذلك بالإضافة إلى التصميم المميز والشيك جداً مع بطارية كبيرة والتي تدعم عملية الشحن السريع بقوة 80 وات، ذلك بجانب العديد من المزايا المختلفة التي تتوفر في الهاتف طاخكب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Vivo V40 Lite 4G

من أبرز وأهم المواصفات التي توجد في هاتف Vivo V40 Lite 4G، ما يلي:

التخزين 128، 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام. المعالج Snapdragon 685 ثماني النواة. دقة الكاميرا الخلفية 50 + 2 ميجا بكسل. الأمامية 32 ميجا بكسل. نوع الشاشة أموليد. حجم الشاشة 6.67 بوصة.

مميزات هاتف Vivo V40 Lite 4G

يوجد بالهاتف مميزات رائعة تجعلك تفكر في اقتناءه وتلك المميزات كالآتي:

تصميم الهاتف مميز جدًا وخاصة في اللون الفضي.

يحتوي على بطارية ذات حجم كبير، والتي تصمد أثناء العمل لمدة طويلة طوال اليوم، مع وجود ضمان من شركة فيفو لمدة 4 سنوات.

كما أنه يدعم عملية الشحن السريع وذلك بقوة تصل إلى 80 وات، والشاحن تم ارفاقه داخل العلبة.

كاميرات الهاتف توفر تجربة ممتعة ومميزة للتصوير، سواء كانت الكاميرا الأمامية أو الخلفية.

يحتوي الهاتف على شاشة أموليد والتي تصل دقتها إلى +FHD، ذات سطوع عالي جدًا.

سماعات الهاتف الخارجية تتوفر بصوت ستيريو للحصول على أفضل تجربة صوت.

عيوب Vivo V40 Lite 4G

كما يوجد مميزات للهاتف أيضًا هناك عيوب وتلك العيوب كالآتي: