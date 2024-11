نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الفطيم في الإمارات تطرح 128 وظيفة شاغرة لجميع التخصصات : سارعوا بالتقديم في المقال التالي

أعلنت مجموعة الفطيم في الإمارات، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف التالية:

مساعد إداري .

محلل مالي BP&A.

مسؤول الملحقات والتحويل.

مدير تطوير الأعمال.

رئيس التسويق.

مسؤول قطع الغيار الوطنية.

مدير الوكيل.

مدير الاتصالات والتصميم الداخلي.

المدير التنفيذي التجاري – المالية.

مدير المتجر.

مساعد مدير المتجر.

مساعد الصيانة.

مُروّج مرئي.

قائد مجموعة الملاحة التجارية.

مساعد مبيعات أول.

مساعد مبيعات/ مهندس زراعي.

مدرس – برنامج تدريب للتوظيف في AFEF .

ممثل خدمة عملاء .

متخصص عمليات وتسويق التجارة الإلكترونية.

مدير أول – إدارة المواد.

مدير العمليات – إدارة المواد.

مخطط التوريد والمخزون.

طريقة التقديم

To apply for this job please visit www.afuturewithus.com.