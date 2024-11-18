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مجموعة الفطيم في الإمارات تطرح 128 وظيفة شاغرة لجميع التخصصات : سارعوا بالتقديم

مجموعة الفطيم في الإمارات تطرح 128 وظيفة شاغرة لجميع التخصصات : سارعوا بالتقديم
مجموعة الفطيم في الإمارات تطرح 128 وظيفة شاغرة لجميع التخصصات : سارعوا بالتقديم
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

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كتب محمد سعد – أعلنت مجموعة الفطيم في الإمارات، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف التالية: فرشغج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

  • مساعد إداري .
  • محلل مالي BP&A.
  • مسؤول الملحقات والتحويل.
  • مدير تطوير الأعمال.
  • رئيس التسويق.
  • مسؤول قطع الغيار الوطنية.
  • مدير الوكيل.
  • مدير الاتصالات والتصميم الداخلي.
  • المدير التنفيذي التجاري – المالية.
  • مدير المتجر.
  • مساعد مدير المتجر.
  • مساعد الصيانة.
  • مُروّج مرئي.
  • قائد مجموعة الملاحة التجارية.
  • مساعد مبيعات أول.
  • مساعد مبيعات/ مهندس زراعي.
  • مدرس – برنامج تدريب للتوظيف في AFEF .
  • ممثل خدمة عملاء .
  • متخصص عمليات وتسويق التجارة الإلكترونية.
  • مدير أول – إدارة المواد.
  • مدير العمليات – إدارة المواد.
  • مخطط التوريد والمخزون.

طريقة التقديم

To apply for this job please visit www.afuturewithus.com.

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