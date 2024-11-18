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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الفطيم في الإمارات تطرح 128 وظيفة شاغرة لجميع التخصصات : سارعوا بالتقديم في المقال التالي
كتب محمد سعد – أعلنت مجموعة الفطيم في الإمارات، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف التالية: فرشغج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة
- مساعد إداري .
- محلل مالي BP&A.
- مسؤول الملحقات والتحويل.
- مدير تطوير الأعمال.
- رئيس التسويق.
- مسؤول قطع الغيار الوطنية.
- مدير الوكيل.
- مدير الاتصالات والتصميم الداخلي.
- المدير التنفيذي التجاري – المالية.
- مدير المتجر.
- مساعد مدير المتجر.
- مساعد الصيانة.
- مُروّج مرئي.
- قائد مجموعة الملاحة التجارية.
- مساعد مبيعات أول.
- مساعد مبيعات/ مهندس زراعي.
- مدرس – برنامج تدريب للتوظيف في AFEF .
- ممثل خدمة عملاء .
- متخصص عمليات وتسويق التجارة الإلكترونية.
- مدير أول – إدارة المواد.
- مدير العمليات – إدارة المواد.
- مخطط التوريد والمخزون.
طريقة التقديم
To apply for this job please visit www.afuturewithus.com.
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