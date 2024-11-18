43 وظيفة شاغرة تعلنها جامعة عجمان في أكاديمية وأدارية وبحثية في الامارات

عدن – كتب محمد سعد – إعلان جامعة عجمان عن 43 وظيفة أكاديمية وأدارية وبحثية شاغرة في العديد من التخصصات وذلك للعمل وفق تفاصيل المؤهلات والشروط التي حددتها الجامعة للوظائف – ننشر لكم التفاصيل الكاملة للوظائف وطريقة التقديم للباحثين عن فرص عمل في الإمارات العربية المتحدة من خلال إعلان التوظيف التالي: ذشبكط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة
الوظائف المطلوبة :
1- مساعد سريري / أستاذ مشارك في طب الأسرة كلية الطب
2- أستاذ مشارك / مساعد في جراحة الفم والوجه والفكين – كلية طب الأسنان كلية طب الأسنان
3- أستاذ مساعد/مشارك/أستاذ في التسويق الرقمي كلية إدارة الأعمال
4- أستاذ مساعد / مشارك أو أستاذ كامل في علم الاجتماع كلية العلوم الإنسانية و العلوم
5- أستاذ مشارك / مساعد في علم التشريح البشري – كلية طب الأسنان كلية طب الأسنان
6- محاضر/أستاذ مساعد في الإحصاء كلية العلوم الإنسانية و العلوم
7- أستاذ مساعد / مشارك في علم النفس / علم النفس السريري كلية العلوم الإنسانية و العلوم
8- أستاذ مساعد/مشارك في الهندسة المعمارية كلية الهندسة المعمارية والفنون والتصميم
9- أستاذ مساعد في علم الأدوية كلية الصيدلة والعلوم الصحية
10- أستاذ مشارك / مساعد في تكنولوجيا المعلومات كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
11- أستاذ مشارك / مساعد في تحليل البيانات كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
12- أستاذ مشارك/أستاذ التسويق كلية إدارة الأعمال
13- أستاذ مساعد/مشارك في التمويل كلية إدارة الأعمال
14- أستاذ مساعد/مشارك في الرياضيات التطبيقية كلية العلوم الإنسانية و العلوم
15- محاضر/أستاذ مساعد/أستاذ مشارك – التصميم الداخلي كلية الهندسة المعمارية والفنون والتصميم
16- أستاذ مشارك / مساعد في نظم المعلومات كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
17- أستاذ مساعد / مشارك في علم الأحياء الدقيقة كلية الطب
18- أستاذ مساعد/ مشارك في الصحة العامة وعلم الأوبئة وطب المجتمع كلية الطب
19- أستاذ مساعد في علم الأمراض جامعة عجمان
20- مستشار نفسي
21- مدير مركز التعلم الشامل
22- مشغل برايل
23- فني أسنان
24- مدير المنح والمساعدات المالية
25- محاسب أول، العمليات المالية
26- مشرف القيادة والأنشطة الطلابية
27- مسؤول الاستدامة
28- مصمم تعليمي
29- مسؤول بيانات التوظيف والمشاركة
30- مسؤول أول فعالية مؤسسية
31- مدير مكتب – مكتب الرئيس التنفيذي للعمليات
32- مدير مكتب – عمادة خدمات الطلاب
33- ضابط أول – علاقات الموظفين
34- منسق الميزانية
35- فني CSSD
36- أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات
37- مسؤول الاتصالات الاستراتيجية للتقدم
38- مدرب سريري كلية الطب
39- مدرس مساعد – الهندسة الطبية الحيوية كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
40- مدرس مساعد / مدرس كلية الصيدلة والعلوم الصحية
41- مدرب مختبر المحاكاة كلية الصيدلة والعلوم الصحية
42- أستاذ مساعد/باحث مشارك عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
43- سكرتير
طريقة التقديم:
التقديم على الوظائف المطلوبة عن طريق زيارة الموقع الرسمي
ملاحظة: لن يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي الشروط والخبرات والمؤهلات المطلوبة للوظائف قبل تقديم الطلب.