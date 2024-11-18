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43 وظيفة شاغرة تعلنها جامعة عجمان في أكاديمية وأدارية وبحثية في الامارات

43 وظيفة شاغرة تعلنها جامعة عجمان في أكاديمية وأدارية وبحثية في الامارات
43 وظيفة شاغرة تعلنها جامعة عجمان في أكاديمية وأدارية وبحثية في الامارات
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – إعلان جامعة عجمان عن 43 وظيفة أكاديمية وأدارية وبحثية شاغرة في العديد من التخصصات وذلك للعمل وفق تفاصيل المؤهلات والشروط التي حددتها الجامعة للوظائف – ننشر لكم التفاصيل الكاملة للوظائف وطريقة التقديم للباحثين عن فرص عمل في الإمارات العربية المتحدة من خلال إعلان التوظيف التالي: ذشبكط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

الوظائف المطلوبة :

1- مساعد سريري / أستاذ مشارك في طب الأسرة كلية الطب

2- أستاذ مشارك / مساعد في جراحة الفم والوجه والفكين – كلية طب الأسنان كلية طب الأسنان

3- أستاذ مساعد/مشارك/أستاذ في التسويق الرقمي كلية إدارة الأعمال

4- أستاذ مساعد / مشارك أو أستاذ كامل في علم الاجتماع كلية العلوم الإنسانية و العلوم

5- أستاذ مشارك / مساعد في علم التشريح البشري – كلية طب الأسنان كلية طب الأسنان

6- محاضر/أستاذ مساعد في الإحصاء كلية العلوم الإنسانية و العلوم

7- أستاذ مساعد / مشارك في علم النفس / علم النفس السريري كلية العلوم الإنسانية و العلوم

8- أستاذ مساعد/مشارك في الهندسة المعمارية كلية الهندسة المعمارية والفنون والتصميم

9- أستاذ مساعد في علم الأدوية كلية الصيدلة والعلوم الصحية

10- أستاذ مشارك / مساعد في تكنولوجيا المعلومات كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

11- أستاذ مشارك / مساعد في تحليل البيانات كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

12- أستاذ مشارك/أستاذ التسويق كلية إدارة الأعمال

13- أستاذ مساعد/مشارك في التمويل كلية إدارة الأعمال

14- أستاذ مساعد/مشارك في الرياضيات التطبيقية كلية العلوم الإنسانية و العلوم

15- محاضر/أستاذ مساعد/أستاذ مشارك – التصميم الداخلي كلية الهندسة المعمارية والفنون والتصميم

16- أستاذ مشارك / مساعد في نظم المعلومات كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

17- أستاذ مساعد / مشارك في علم الأحياء الدقيقة كلية الطب

18- أستاذ مساعد/ مشارك في الصحة العامة وعلم الأوبئة وطب المجتمع كلية الطب

19- أستاذ مساعد في علم الأمراض جامعة عجمان

20- مستشار نفسي

21- مدير مركز التعلم الشامل

22- مشغل برايل

23- فني أسنان

24- مدير المنح والمساعدات المالية

25- محاسب أول، العمليات المالية

26- مشرف القيادة والأنشطة الطلابية

27- مسؤول الاستدامة

28- مصمم تعليمي

29- مسؤول بيانات التوظيف والمشاركة

30- مسؤول أول فعالية مؤسسية

31- مدير مكتب – مكتب الرئيس التنفيذي للعمليات

32- مدير مكتب – عمادة خدمات الطلاب

33- ضابط أول – علاقات الموظفين

34- منسق الميزانية

35- فني CSSD

36- أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات

37- مسؤول الاتصالات الاستراتيجية للتقدم

38- مدرب سريري كلية الطب

39- مدرس مساعد – الهندسة الطبية الحيوية كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

40- مدرس مساعد / مدرس كلية الصيدلة والعلوم الصحية

41- مدرب مختبر المحاكاة كلية الصيدلة والعلوم الصحية

42- أستاذ مساعد/باحث مشارك عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

43- سكرتير

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف المطلوبة عن طريق زيارة الموقع الرسمي

ملاحظة: لن يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي الشروط والخبرات والمؤهلات المطلوبة للوظائف قبل تقديم الطلب.

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