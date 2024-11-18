نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة ذهبية : احصل على منحة جامعة دبي للطلاب الإماراتيين والوافدين لعام2025 في المقال التالي

كتب محمد سعد – تقدم جامعة دبي منحًا دراسية متميزة للطلاب المتفوقين والموهوبين من مختلف أنحاء العالم . تهدف منحة جامعة دبي إلى دعم الطلاب المتميزين أكاديميًا وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم العالي في بيئة تعليمية عالمية المستوى دزثصظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تأسست الجامعة عام 1997 وتعد من أفضل الجامعات في الإمارات

تقدم برامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه معتمدة دوليًا

تضم كليات متنوعة كإدارة الأعمال والهندسة وتكنولوجيا المعلومات

تتميز بموقع استراتيجي في قلب مدينة دبي

توفر بيئة تعليمية متطورة ومرافق حديثة للطلاب

تحرص على التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات لتدريب الطلاب

أنواع منحة جامعة دبي المتوافرة

تقدم جامعة دبي مجموعة متنوعة من المنح الدراسية لتلبية احتياجات الطلاب المختلفة. تغطي هذه المنح مجالات دراسية متعددة وتستهدف فئات مختلفة من الطلاب.

منحة التفوق الأكاديمي لأصحاب المعدلات العالية

منحة الطلاب الدوليين للوافدين من خارج الإمارات

منحة البحث العلمي لطلاب الدراسات العليا المتميزين

منحة القيادة الشابة للطلاب ذوي الإنجازات القيادية

منحة التميز الرياضي للرياضيين المتفوقين

منحة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

منحة أبناء العاملين في جامعة دبي

منحة الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة

تمويل منحة جامعة دبي والمزايا المالية

توفر منحة جامعة دبي دعمًا ماليًا سخيًا للطلاب المستفيدين منها. تهدف هذه المزايا المالية إلى تخفيف العبء المادي عن كاهل الطلاب وتمكينهم من التركيز على دراستهم.

تغطية كاملة أو جزئية للرسوم الدراسية حسب نوع منحة جامعة دبي

راتب شهري للمصروفات الشخصية

بدل سكن للطلاب القادمين من خارج دبي

تذاكر سفر سنوية للطلاب الدوليين

تغطية تكاليف الكتب والمواد الدراسية

تأمين صحي شامل طوال فترة الدراسة

فرص للتدريب العملي مدفوع الأجر

إمكانية المشاركة في برامج تبادل طلابي دولية

شروط التقديم لمنحة جامعة دبي

تضع جامعة دبي مجموعة من الشروط والمعايير للتقدم لمنحها الدراسية. تهدف هذه الشروط إلى اختيار أفضل المرشحين الذين يتوافقون مع رؤية الجامعة ورسالتها.

الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3.0 من 4.0 أو ما يعادله

إجادة اللغة الإنجليزية مع تقديم شهادة IELTS أو TOEFL

اجتياز امتحان القبول الخاص بالجامعة بنجاح

تقديم خطاب توصية من اثنين من الأساتذة السابقين

إثبات القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في دبي

عدم الحصول على منحة دراسية أخرى في نفس الوقت

الالتزام بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة

التفرغ الكامل للدراسة وعدم العمل أثناء فترة المنحة

المشاركة في الأنشطة الطلابية والفعاليات الجامعية

عملية التقديم لمنحة جامعة دبي

تتبع جامعة دبي عملية تقديم منظمة ودقيقة لضمان اختيار أفضل المرشحين لمنحها الدراسية. تبدأ العملية بفتح باب التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، حيث يمكن للطلاب ملء نموذج الطلب وتحميل المستندات المطلوبة. تحرص الجامعة على توفير الدعم والإرشاد للمتقدمين طوال مراحل التقديم.

زيارة الموقع الرسمي لجامعة دبي والاطلاع على تفاصيل المنح المتاحة

إنشاء حساب على بوابة التقديم الإلكترونية للجامعة

ملء نموذج الطلب بدقة وتحميل جميع المستندات المطلوبة

دفع رسوم التقديم (إن وجدت) عبر بوابة الدفع الإلكتروني

انتظار رسالة تأكيد استلام الطلب من قبل إدارة القبول

الخضوع لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية (إن طُلب ذلك)

متابعة البريد الإلكتروني بانتظام للرد على أي استفسارات إضافية

انتظار إعلان النتائج النهائية للمنح الدراسية

في حالة القبول، استكمال إجراءات التسجيل وتأكيد قبول المنحة

الحصول على تأشيرة الدراسة (للطلاب الدوليين) والاستعداد للسفر إلى دبي

المستندات المطلوبة للتقديم لمنحة جامعة دبي

نسخة من جواز السفر ساري المفعول

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة ومترجمة

كشف درجات آخر ثلاث سنوات دراسية

شهادة إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL)

خطابي توصية من أساتذة سابقين

السيرة الذاتية محدثة

خطاب تحفيزي يوضح أسباب التقدم للمنحة

شهادات الإنجازات والجوائز (إن وجدت)

إثبات الدخل أو كفالة مالية (للطلاب الدوليين)

نتائج اختبارات القبول الموحدة (SAT أو ACT) إن كانت مطلوبة

شهادة اللياقة الصحية

استمارة موافقة ولي الأمر (للطلاب دون سن 18 عامًا)

نصائح لتقديم طلب ناجح لمنحة جامعة دبي

يعد التقديم لمنحة جامعة دبي خطوة هامة في مسيرتك الأكاديمية. لزيادة فرصك في الحصول على المنحة، إليك بعض النصائح القيمة التي يجب مراعاتها أثناء عملية التقديم.