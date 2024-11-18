أسعار الإقامة الحرة في الإمارات لجميع الفئات وطُرق الحصول على الفيزا

|الفئة
|السعر
|رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي
|200 درهم
|درهم المعرفة على تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي
|10 درهم
|درهم الابتكار على تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي
|10 درهم
|رسم داخل الدولة درهم المعرفة لتصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي
|500 درهم
|رسم التوصيل لتصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي
|20 درهم
|رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي
|200 درهم
|درهم المعرفة على تصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي
|10 درهم
|درهم الابتكار على تصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي
|10 درهم
|رسم داخل الدولة درهم المعرفة لتصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي
|500 درهم
|رسم التوصيل لتصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي
|20 درهم
|رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي
|200 درهم
|درهم المعرفة على تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي
|10 درهم
|درهم الابتكار على تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي
|10 درهم
|رسم داخل الدولة درهم المعرفة لتصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي
|500 درهم
|رسم التوصيل لتصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي
|20 درهم
|رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي
|200 درهم
|درهم المعرفة على تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي
|10 درهم
|درهم الابتكار على تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي
|10 درهم
|رسم داخل الدولة درهم المعرفة لتصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي
|500 درهم
|رسم التوصيل لتصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي
|20 درهم
|رسوم طلب إصدار تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي
|100 درهم
|رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي عن كل سنة
|100 درهم
|رسوم الخدمات الإلكترونية على تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي عن كل سنة
|150 درهم
|رسوم طلب إصدار تصريح الإقامة الحرة للشريك في غير دبي
|100 درهم
|رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للشريك في غير دبي عن كل سنة
|100 درهم
|رسوم الخدمات الإلكترونية على تصريح الإقامة الحرة للشريك في غير دبي عن كل سنة
|150 درهم
|رسوم طلب إصدار تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي
|100 درهم
|رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي عن كل سنة
|100 درهم
|رسوم الخدمات الإلكترونية على تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي عن كل سنة
|150 درهم
|رسوم طلب إصدار تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي
|100 درهم
|رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي عن كل سنة
|100 درهم
|رسوم الخدمات الإلكترونية على تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي عن كل سنة
|150 درهم
|رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي
|210 درهم
|درهم المعرفة على فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي
|10 درهم
|درهم الابتكار على فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي
|10 درهم
|رسم داخل الدولة درهم المعرفة لفيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي
|500 درهم
|رسم التوصيل لفيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي
|20 درهم
|رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي
|210 درهم
|درهم المعرفة على فيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي
|10 درهم
|درهم الابتكار على فيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي
|10 درهم
|رسم داخل الدولة درهم المعرفة لفيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي
|500 درهم
|رسم التوصيل لفيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي
|20 درهم
|رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي
|210 درهم
|درهم المعرفة على فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي
|10 درهم
|درهم الابتكار على فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي
|10 درهم
|رسم داخل الدولة درهم المعرفة لفيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي
|500 درهم
|رسم التوصيل لفيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي
|20 درهم
|رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي
|210 درهم
|درهم المعرفة على فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي
|10 درهم
|درهم الابتكار على فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي
|10 درهم
|رسم داخل الدولة درهم المعرفة لفيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي
|500 درهم
|رسم التوصيل لفيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي
|20 درهم
|رسوم طلب إصدار فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي
|100 درهم
|رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي عن كل سنة
|100 درهم
|رسوم الخدمات الإلكترونية على فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي عن كل سنة
|150 درهم
|رسوم الضمان على فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي
|1,000 درهم
|رسوم طلب إصدار فيزا الإقامة الحرة للشريك في غير دبي
|100 درهم
|رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للشريك في غير دبي عن كل سنة
|100 درهم
|رسوم الخدمات الإلكترونية على فيزا الإقامة الحرة للشريك في غير دبي عن كل سنة
|150 درهم
|رسوم الضمان على فيزا الإقامة الحرة للشريك في غير دبي
|1,000 درهم
|رسوم طلب إصدار فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي
|100 درهم
|رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي عن كل سنة
|100 درهم
|رسوم الخدمات الإلكترونية على فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي عن كل سنة
|150 درهم
|رسوم الضمان على فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي
|1,000 درهم
|رسوم طلب إصدار فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي
|100 درهم
|رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي عن كل سنة
|100 درهم
|رسوم الخدمات الإلكترونية على فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي عن كل سنة
|150 درهم
|رسوم الضمان على فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي
|1,000 درهم