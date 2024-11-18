الرئيسية أخبار الخليج العربي
أخبار الخليج العربي

أسعار الإقامة الحرة في الإمارات لجميع الفئات وطُرق الحصول على الفيزا

أسعار الإقامة الحرة في الإمارات لجميع الفئات وطُرق الحصول على الفيزا
أسعار الإقامة الحرة في الإمارات لجميع الفئات وطُرق الحصول على الفيزا
شارك
بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – بدون تسديد أسعار الإقامة الحرة في الإمارات العربية المتحدة واستيفاء جميع الشروط والمتطلبات الأخرى لن يتمكن الأجنبي من استخراج هذه الإقامة، وهي الإقامة الخضراء التي يمكن الحصول عليها بدون كفيل أو ضامن من المواطنين الإماراتيين أو غيرهم حسب لائحة قانون الإقامة السارية سضقهج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أسعار الإقامة الحرة في الإمارات

الفئة السعر
رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في  دبي 200 درهم
درهم المعرفة على تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 10 درهم
درهم الابتكار على تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 10 درهم
رسم داخل الدولة درهم المعرفة لتصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 500 درهم
رسم التوصيل لتصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 20 درهم
رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي 200 درهم
درهم المعرفة على تصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي 10 درهم
درهم الابتكار على تصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي 10 درهم
رسم داخل الدولة درهم المعرفة لتصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي 500 درهم
رسم التوصيل لتصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي 20 درهم
رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 200 درهم
درهم المعرفة على تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 10 درهم
درهم الابتكار على تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 10 درهم
رسم داخل الدولة درهم المعرفة لتصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 500 درهم
رسم التوصيل لتصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 20 درهم
رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 200 درهم
درهم المعرفة على تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 10 درهم
درهم الابتكار على تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 10 درهم
رسم داخل الدولة درهم المعرفة لتصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 500 درهم
رسم التوصيل لتصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 20 درهم
رسوم طلب إصدار تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي 100 درهم
رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي عن كل سنة 100 درهم
رسوم الخدمات الإلكترونية على تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي عن كل سنة 150 درهم
رسوم طلب إصدار تصريح الإقامة الحرة للشريك في غير دبي 100 درهم
رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للشريك في غير دبي عن كل سنة 100 درهم
رسوم الخدمات الإلكترونية على تصريح الإقامة الحرة للشريك في غير دبي عن كل سنة 150 درهم
رسوم طلب إصدار تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي 100 درهم
رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي عن كل سنة 100 درهم
رسوم الخدمات الإلكترونية على تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي عن كل سنة 150 درهم
رسوم طلب إصدار تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي 100 درهم
رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي عن كل سنة 100 درهم
رسوم الخدمات الإلكترونية على تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي عن كل سنة 150 درهم
رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 210 درهم
درهم المعرفة على فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 10 درهم
درهم الابتكار على فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 10 درهم
رسم داخل الدولة درهم المعرفة لفيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 500 درهم
رسم التوصيل لفيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 20 درهم
رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي 210 درهم
درهم المعرفة على فيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي 10 درهم
درهم الابتكار على فيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي 10 درهم
رسم داخل الدولة درهم المعرفة لفيزا الإقامة الحرة للشريك في  دبي 500 درهم
رسم التوصيل لفيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي 20 درهم
رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 210 درهم
درهم المعرفة على فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 10 درهم
درهم الابتكار على فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 10 درهم
رسم داخل الدولة درهم المعرفة لفيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 500 درهم
رسم التوصيل لفيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 20 درهم
رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 210 درهم
درهم المعرفة على فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 10 درهم
درهم الابتكار على فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 10 درهم
رسم داخل الدولة درهم المعرفة لفيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 500 درهم
رسم التوصيل لفيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 20 درهم
رسوم طلب إصدار فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي 100 درهم
رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي عن كل سنة 100 درهم
رسوم الخدمات الإلكترونية على فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي عن كل سنة 150 درهم
رسوم الضمان على فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي 1,000 درهم
رسوم طلب إصدار فيزا الإقامة الحرة للشريك في غير دبي 100 درهم
رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للشريك في غير دبي عن كل سنة 100 درهم
رسوم الخدمات الإلكترونية على فيزا الإقامة الحرة للشريك في غير دبي عن كل سنة 150 درهم
رسوم الضمان على فيزا الإقامة الحرة للشريك في غير دبي 1,000 درهم
رسوم طلب إصدار فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي 100 درهم
رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي عن كل سنة 100 درهم
رسوم الخدمات الإلكترونية على فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي عن كل سنة 150 درهم
رسوم الضمان على فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي 1,000 درهم
رسوم طلب إصدار فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي 100 درهم
رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي عن كل سنة 100 درهم
رسوم الخدمات الإلكترونية على فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي عن كل سنة 150 درهم
رسوم الضمان على فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي 1,000 درهم

يتضمن الجدول التالي أسعار الإقامة الحرة في الإمارات:

طريقة الحصول على الفيزا للإقامة الحرة في غير دبي

فيما يلي طريقة الحصول على الفيزا للإقامة الحرة في غير دبي:

  • الذهاب إلى خدمة إصدار تأشيرة الإقامة الحرة .
  • الضغط على رابط إصدار تأشيرة الإقامة الحرة لجميع الإمارات باستثناء دبي.
  • الضغط على أيقونة بدء الخدمة.
  • تسجيل الدخول في حساب المستخدم على البوابة.
  • المتابعة إلى خدمة إصدار إذن دخول للإقامة الحرة الخضراء.
  • الاستمرار في إدخال البيانات ثم رفع المرفقات.
  • تسديد الرسوم المطلوبة ثم تقديم الطلب.

كيفية إصدار تصريح الإقامة الحرة في غير دبي

توضح الخطوات فيما يلي طريقة إصدار تصريح الإقامة الحرة في غير دبي:

  • الانتقال إلى صفحة إصدار تصريح الإقامة الحرة .
  • النقر على رابط إصدار تصريح الإقامة الحرة لجميع الإمارات باستثناء دبي.
  • تسجيل الدخول في حساب المستخدم بعد إنشاء حساب جديد.
  • المتابعة إلى خدمة إصدار تصريح الإقامة الحرة الخضراء.
  • اتباع التعليمات لإدخال البيانات ثم رفع المرفقات المطلوبة.
  • دفع قيمة الرسوم ثم تقديم الطلب.
شارك
السابق
طيران الجزيرة الكويتي تطلق حملة عروض لا تقاوم .. تخفيضات هائلة وتذاكر مجانية احجز وجهتك الان
التالي
فرصة ذهبية : احصل على منحة جامعة دبي للطلاب الإماراتيين والوافدين لعام2025