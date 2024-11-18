أسعار الإقامة الحرة في الإمارات لجميع الفئات وطُرق الحصول على الفيزا

الفئة السعر

رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 200 درهم

درهم المعرفة على تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 10 درهم

درهم الابتكار على تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 10 درهم

رسم داخل الدولة درهم المعرفة لتصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 500 درهم

رسم التوصيل لتصريح الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 20 درهم

رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي 200 درهم

درهم المعرفة على تصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي 10 درهم

درهم الابتكار على تصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي 10 درهم

رسم داخل الدولة درهم المعرفة لتصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي 500 درهم

رسم التوصيل لتصريح الإقامة الحرة للشريك في دبي 20 درهم

رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 200 درهم

درهم المعرفة على تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 10 درهم

درهم الابتكار على تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 10 درهم

رسم داخل الدولة درهم المعرفة لتصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 500 درهم

رسم التوصيل لتصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 20 درهم

رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 200 درهم

درهم المعرفة على تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 10 درهم

درهم الابتكار على تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 10 درهم

رسم داخل الدولة درهم المعرفة لتصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 500 درهم

رسم التوصيل لتصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 20 درهم

رسوم طلب إصدار تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي 100 درهم

رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي عن كل سنة 100 درهم

رسوم الخدمات الإلكترونية على تصريح الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي عن كل سنة 150 درهم

رسوم طلب إصدار تصريح الإقامة الحرة للشريك في غير دبي 100 درهم

رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للشريك في غير دبي عن كل سنة 100 درهم

رسوم الخدمات الإلكترونية على تصريح الإقامة الحرة للشريك في غير دبي عن كل سنة 150 درهم

رسوم طلب إصدار تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي 100 درهم

رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي عن كل سنة 100 درهم

رسوم الخدمات الإلكترونية على تصريح الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي عن كل سنة 150 درهم

رسوم طلب إصدار تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي 100 درهم

رسوم إصدار تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي عن كل سنة 100 درهم

رسوم الخدمات الإلكترونية على تصريح الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي عن كل سنة 150 درهم

رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 210 درهم

درهم المعرفة على فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 10 درهم

درهم الابتكار على فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 10 درهم

رسم داخل الدولة درهم المعرفة لفيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 500 درهم

رسم التوصيل لفيزا الإقامة الحرة للمستثمر في دبي 20 درهم

رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي 210 درهم

درهم المعرفة على فيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي 10 درهم

درهم الابتكار على فيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي 10 درهم

رسم داخل الدولة درهم المعرفة لفيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي 500 درهم

رسم التوصيل لفيزا الإقامة الحرة للشريك في دبي 20 درهم

رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 210 درهم

درهم المعرفة على فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 10 درهم

درهم الابتكار على فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 10 درهم

رسم داخل الدولة درهم المعرفة لفيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 500 درهم

رسم التوصيل لفيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في دبي 20 درهم

رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 210 درهم

درهم المعرفة على فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 10 درهم

درهم الابتكار على فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 10 درهم

رسم داخل الدولة درهم المعرفة لفيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 500 درهم

رسم التوصيل لفيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في دبي 20 درهم

رسوم طلب إصدار فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي 100 درهم

رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي عن كل سنة 100 درهم

رسوم الخدمات الإلكترونية على فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي عن كل سنة 150 درهم

رسوم الضمان على فيزا الإقامة الحرة للمستثمر في غير دبي 1,000 درهم

رسوم طلب إصدار فيزا الإقامة الحرة للشريك في غير دبي 100 درهم

رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للشريك في غير دبي عن كل سنة 100 درهم

رسوم الخدمات الإلكترونية على فيزا الإقامة الحرة للشريك في غير دبي عن كل سنة 150 درهم

رسوم الضمان على فيزا الإقامة الحرة للشريك في غير دبي 1,000 درهم

رسوم طلب إصدار فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي 100 درهم

رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي عن كل سنة 100 درهم

رسوم الخدمات الإلكترونية على فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي عن كل سنة 150 درهم

رسوم الضمان على فيزا الإقامة الحرة للعامل المهاري عالي المستوى في غير دبي 1,000 درهم

رسوم طلب إصدار فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي 100 درهم

رسوم إصدار فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي عن كل سنة 100 درهم

رسوم الخدمات الإلكترونية على فيزا الإقامة الحرة للعمل الحر في غير دبي عن كل سنة 150 درهم