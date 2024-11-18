نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طيران الجزيرة الكويتي تطلق حملة عروض لا تقاوم .. تخفيضات هائلة وتذاكر مجانية احجز وجهتك الان في المقال التالي

كتب محمد سعد – أطلقت طيران الجزيرة، شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، حملتها الجديدة التي تقدّم فيها تذكرة مجانية عن كل تذكرة يتم شراؤها خلال يومي 28 و29 أكتوبر، على أن تكون تواريخ السفر ما بين يوم 1 نوفمبر و15 ديسمبر 2024 غفزاج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي في «طيران الجزيرة» كريشنان بالاكريشنان: «سعداء بمنح عملائنا هذه الفرصة الحصرية لاستكشاف المزيد من الوجهات الجديدة أو العودة لزيارة وجهاتهم المفضلة مع صديق أو أحد أفراد العائلة».

وأضاف أن «حملة (اشترِ تذكرة واحصل على الثانية مجاناً) هي طريقتنا في التعبير عن امتناننا تجاه عملائنا وتشجيعهم على تجربة متعة السفر».

وللاستفادة من العرض، يمكن للعملاء استخدام الرمز الترويجي «YALLJ9» عند الحجز عبر موقع طيران الجزيرة www.jazeeraairways.com، أو على تطبيق الجزيرة أو في قنوات الحجز الأخرى المتاحة لهم.

وستكون الحملة لفترة محدودة وتنطبق على حجوزات رحلات الاتجاه الواحد وذهاباً وعودة، وكذلك على جميع فئات السفر التي تشمل Light وValue وExtra. ولا تشمل هذه الحملة أعضاء Jazeera Savers.

10 وجهات من الأكثر طلباً

يسري العرض على العديد من الوجهات الأكثر طلباً، والتي تخدمها «طيران الجزيرة»، بما فيها المدن والعواصم التالية: