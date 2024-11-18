إجراءات الحصول على تأشيرة العمل في الكويت

عدن – كتب محمد سعد – كيفية الحصول على تأشيرة العمل في الكويت .. ترحب دولة الكويت بالعمال الأجانب لكن سيحتاج العامل إلى تصريح عمل وتصريح إقامة لتتمكن من العمل هناك. صمرغط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

في هذا الموضوع سنقدم لكم أهم الأجراءات و الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الحصول على تأشيرة العمل في الكويت .

ما تحتاج لمعرفته قبل الوصول الى الكويت: فيما يلي بعض المعلومات عن البلد وعن عالم العمل قبل الدخول في صلب الموضوع. اشتهرت هذه الدولة الخليجية الصغيرة بتوفير فرص العمل للاجانب و هذه المدن الرئيسية حيث توجد مناصب العمل: الكويت

الجهراء

حولي نظام الحكم في الكويت ملكي و يوجد بها الكثير من العمال الاجانب الذين يعيشون ويعملون هناك في القطاعات التالية: في قطاع النفط

في التعليم

في تجارة الرفاهية ما اللغة التي يجب أن تتحدثها للحصول على أفضل فرصة للعثور على وظيفة؟ يتحدثون العربية ولكن أيضًا الإنجليزية خاصة في دوائر الأعمال ، قطاع النفط يحتل مكانة بارزة (10٪ من الاحتياطي العالمي).

تستثمر العديد من الشركات الأجنبية في هذا القطاع ، وهذا هو سبب وجود وظائف شاغرة. الظروف المعيشية في الكويت ؟ الإيجار باهظة الثمن ، لكن الرعاية ذات النوعية الجيدة مجانية للسكان المحليين ، إذا كنت مغتربًا ، فإن أفضل شيء هو الانضمام إلى صندوق تأمين الأجانب الذين يعيشون في الخارج. يمكن استخدام رخصة القيادة الأجنبية الخاصة بك ، ولكن تذكر تحويلها إلى رخصة دولية في المحافظة قبل المغادرة. سعر الإيجار في الكويت: غالبًا ما يعكس الإيجار مستوى المعيشة في بلد ما ، في المتوسط ​​، سيتعين عليك إنفاق 30٪ أكثر مما تنفقه في دولة اخرى.