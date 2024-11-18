إجراءات الحصول على تأشيرة العمل في الكويت

عدن – كتب محمد سعد – كيفية الحصول على تأشيرة العمل في الكويت .. ترحب دولة الكويت بالعمال الأجانب لكن سيحتاج العامل إلى تصريح عمل وتصريح إقامة لتتمكن من العمل هناك. صمرغط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;
في هذا الموضوع سنقدم لكم أهم الأجراءات و الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الحصول على تأشيرة العمل في الكويت .
ما تحتاج لمعرفته قبل الوصول الى الكويت:
فيما يلي بعض المعلومات عن البلد وعن عالم العمل قبل الدخول في صلب الموضوع.
اشتهرت هذه الدولة الخليجية الصغيرة بتوفير فرص العمل للاجانب و هذه المدن الرئيسية حيث توجد مناصب العمل:
- الكويت
- الجهراء
- حولي
نظام الحكم في الكويت ملكي و يوجد بها الكثير من العمال الاجانب الذين يعيشون ويعملون هناك في القطاعات التالية:
- في قطاع النفط
- في التعليم
- في تجارة الرفاهية
ما اللغة التي يجب أن تتحدثها للحصول على أفضل فرصة للعثور على وظيفة؟
يتحدثون العربية ولكن أيضًا الإنجليزية خاصة في دوائر الأعمال ، قطاع النفط يحتل مكانة بارزة (10٪ من الاحتياطي العالمي).
تستثمر العديد من الشركات الأجنبية في هذا القطاع ، وهذا هو سبب وجود وظائف شاغرة.
الظروف المعيشية في الكويت ؟
الإيجار باهظة الثمن ، لكن الرعاية ذات النوعية الجيدة مجانية للسكان المحليين ، إذا كنت مغتربًا ، فإن أفضل شيء هو الانضمام إلى صندوق تأمين الأجانب الذين يعيشون في الخارج.
يمكن استخدام رخصة القيادة الأجنبية الخاصة بك ، ولكن تذكر تحويلها إلى رخصة دولية في المحافظة قبل المغادرة.
سعر الإيجار في الكويت:
غالبًا ما يعكس الإيجار مستوى المعيشة في بلد ما ، في المتوسط ، سيتعين عليك إنفاق 30٪ أكثر مما تنفقه في دولة اخرى.
تبلغ تكلفة أسعار إيجار شقق تتكون من غرفتين للنوم من 350 إلى 450 دينار كويتي ، في حين بلغ سعر الشقة المكونة من ثلاث غرف نوم حوالي 540 دينار كويتي.
إجراءات وشروط الحصول على تأشيرة عمل الكويت:
دولة الكويت لا تقبل كل الذين يتقدمة بطلب للعمل بل تضع شروط للحصول على تأشيرة و هي كمايلي :
- وجود ضامن قانوني ، مثل بنك أو مؤسسة أو مدرسة أو صاحب عمل أو قريب لك سجل قانوني ، لضمان مدة إقامتك في دولة الكويت.
- توافر عقود عمل مع الجهات الراعية من دولة الكويت.
- يجب أن يكون عقد العمل المستخرج من نوع معين مثل حكومي أو خاص.
- لا يمكن تغيير نوع المهنة إذا كان عقد العمل حكوميًا.
- يمكن لصاحب عقد الأعمال المدنية تغيير نوع العمل أو الكفيل حسب رغباته.
المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة عمل في الكويت:
تشترط القنصلية الكويتية على المتقدمين للحصول على تأشيرة للعمل في دولة الكويت العربية مع العديد من الوثائق والمستندات على النحو التالي:
- تعبئة نموذج طلب الإقامة بالسفارة وتقديم طلب الإقامة في دولة الكويت.
- تزويد طالبي التأشيرة بجواز سفر غير منتهي الصلاحية صالح لمدة عام على الأقل.
- إحضار صورة شخصية مقاس 6 * 4 بخلفية بيضاء.
- إحضار دليل خلو من الأمراض ، وخاصة مرضى “الإيدز والتهاب الكبد سي”.
- إحضار صورة جواز سفر الكفيل في دولة الكويت.
- إحضار استمارة التسجيل في التأمين الصحي إلى مكان عمل الكفيل.
- إحضار بطاقة الهوية الوطنية للضامن وصورة عنها.
- أن يكونوا حاصلين على شهادة حسن السيرة والسلوك مصدقة من وزارة الداخلية في بلادهم.
- حاصل على تصريح عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة الكويت.
شروط الحصول على تصريح عمل في دولة الكويت:
للتمكن من الحصول على تصريح عمل في دولة الكويت ، يجب استيفاء عدة شروط ، من أهمها:
- يجب على العمال دخول الكويت بتصريح عمل بعد التقديم في السفارة الكويتية في الكويت.
- يجب على العمال الحصول على تأشيرات دخول تتوافق مع جميع الإجراءات المتبعة للوظيفة.
- يجب أن يكون العامل حاصلاً على شهادة حسن السيرة والسلوك وخلو من أي اشتباه جنائي.
الملف المطلوب للحصول على تصريح عمل في الكويت:
- مع التوقيع الأصلي ونسخته
- نسخة من جواز سفر العامل. يجب أن تكون المهنة مناسبة للنشاط
- شهادة علمية صادرة عن الإدارة المختصة للعاملين في العمل العلمي شهادة تحويل راتب صادرة عن إدارة تفتيش العمل مختومة بالختم الحقيقي لإحدى الإدارات (استقبال – تنسيق – توظيف) ومقدرة من إدارة العمل. من تلك الدائرة المقاطعة التي ينتمي إليها ملف صاحب العمل
- إقرار صاحب العمل والتزامه بتوظيف حاملي الجنسية المصرية
- ختم حديث مع شهادة التوقيع الأصلية
نصائح مهمة عند التقديم على فرص عمل في الكويت:
- يقدم أرباب العمل في الكويت فرص عمل جذابة للغاية ، لذا فإن أفضل فرصة للعثور على وظيفة في الكويت هي التقدم لوظيفة تناسب مهنتك ومهاراتك.
- تجنب التقدم للوظائف التي تتطلب مهارات مهنية أو شخصية ليست لديك ، لأنك ستضيع وقتك.
- ضع في اعتبارك أن هناك العديد من المهن المنظمة في الكويت ، بما في ذلك المهندسين والأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين والمحاسبين والمعلمين.
- إذا كنت أجنبياً وكانت مهنتك واحدة من هؤلاء ، فأنت بحاجة إلى الحصول على المؤهلات الصحيحة المعترف بها من قبل الجمعيات أو الهيئات المهنية الكويتية ذات الصلة قبل أن تتمكن من العمل في الكويت.
- جدير بالذكر أن بعض الشركات في الكويت قامت بتعيين موظفين بشكل مباشر للعمل من المنزل أو الترتيب للعمل من المنزل مع بعض الموظفين الذين بدأوا العمل في مكاتب الكويت.
- بعد ذلك ، يمكن للموظفين الوافدين مغادرة الكويت ومتابعة العمل من المنزل في بلد إقامتهم