نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة : سافر الى هذه الوجهات ب 28 ريال فقط عبر الطيران العماني : احجز تذكرتك الان في المقال التالي

كتب محمد سعد – احتفالا بالعيد الوطني ال 54 المجيد، يعلن الطيران العماني عن إطلاق عرض خاص لفترة محدودة، ويقدم عبره خصومات حصرية على الرحلات من مسقط إلى مجموعة متنوعة من الوجهات الرائجة عبر شبكة خطوطه . هذا العرض سيتاح فقط للحجوزات التي تتم في يومي 18 و 19 نوفمبر فقط، وهي فرصة توفير استثنائية تشمل شبكة واسعة من وجهات الناقل بما في ذلك جزر المالديف وزيوريخ وميلانو وبوكيت وموسكو، بالإضافة إلى أحدث وجهاته روما يوفهش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مع أسعار تبدأ من 28 ريال عماني فقط للاتجاه الواحد، إنه الوقت المثالي لاكتشاف العديد من الوجهات الساحرة حول العالم!

يمكن لمحبي السفر الانطلاق في رحلات مميزة إلى وجهاتهم المفضلة، والاستمتاع بتجربة سفر وراحة لا مثيل لها على متن الطيران العماني، مع الضيافة العمانية الأصيلة والخدمة ذات المستوى العالمي والحائزة على جوائز عدة، كل ذلك مقابل توفير استثنائي يمكن من خلاله التحليق إلى أروع مدن العالم في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأقصى وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية.

يشمل العرض أسعار تذاكر رحلات الاتجاه الواحد ورحلات الذهاب والعودة، وتسري صلاحية السفر خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2024 ومن 20 يناير إلى 24 مارس 2025.

يرجى ملاحظة أن العرض لا يشمل الوجهات المحلية ورحلات المشاركة بالرمز، ورحلات شركاء اتفاقيات التعاون التجاري (الانترلاين). تطبق الشروط والأحكام الأخرى.

يمكن للراغبين في الاستفادة من العرض حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني للطيران العماني www.omanair.com أو من خلال تطبيق الهاتف.

الطيران العماني

تأسس الطيران العُماني في عام 1993 بهدف خدمة المسارات الداخلية المهمة وشهد منذ ذلك الحين نمواً مطرداً، حيث يصنف الناقل اليوم كشركة طيران عالمية تربط المدن العالمية بعُمان وتروج لطبيعتها الخلابة وتراثها الغني وثقافتها المنفتحة المتسامحة.

لعب الطيران العُماني، الحائز على العديد من الجوائز دوراً رئيسياً في جعل العاصمة العمانية مسقط واحدة من أكثر وجهات السفر المرغوبة في الشرق الأوسط، مع دعمه للقطاعات التجارية والصناعية والسياحية.

وبفضل أسطوله الجديد والحديث بما في ذلك طائرات البوينج من طرازي 737 و787 دريملاينر التي تتميز بكفاءة عالية وغير مسبوقة في توفير الوقود وبتصميمات داخلية فاخرة، يشتهر الطيران العماني بمنتجاته وخدماته الاستثنائية عالمية المستوى في الجو وعلى الأرض على حد سواء، وبالضيافة العمانية المميزة التي يقدمها لكل ضيف طوال فترة رحلته.