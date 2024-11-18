متطلبات استخراج عقد الزواج في سلطنة عمان

عدن – كتب محمد سعد – حددت وزارة العدل العمانية الشروط الواجب توفرها في المتقدمين بطلبات استخراج عقد زواج إلكتروني سلطنة عمان، وقد جاء ذلك في إطار سعي الحكومة العمانية إلى تسهيل إجراءات الحصول على جميع أنواع عقود الزواج من المحاكم العمانية . فضطصص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

شروط استخراج عقد الزواج:

إن الشروط الواجب توفرها لاستخراج عقد الزواج في سلطنة عمان هي: