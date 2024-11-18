متطلبات استخراج عقد الزواج في سلطنة عمان

شارك
عدن – كتب محمد سعد – حددت وزارة العدل العمانية الشروط الواجب توفرها في المتقدمين بطلبات استخراج عقد زواج إلكتروني سلطنة عمان، وقد جاء ذلك في إطار سعي الحكومة العمانية إلى تسهيل إجراءات الحصول على جميع أنواع عقود الزواج من المحاكم العمانية . فضطصص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;
شروط استخراج عقد الزواج:
إن الشروط الواجب توفرها لاستخراج عقد الزواج في سلطنة عمان هي:
- استكمال استمارة الطلب بجميع توقيعاتها واعتمادها من الجهات المختصة.
- حضور أحد الزوجين فقط مع أصل بطاقته الشخصية.
- توفر نسخ من البطاقات الشخصية لكافة الأطراف (الزوجين، الشاهدين، الولي، العاقد).
- وجود شهادة وفاة ولي الأمر أو الإعلام الشرعي له في حال وفاته.
- وجود رسالة من الشيخ مصدق عليها من وإلى الولاية تثبت ولاية الأمر للزوجة.
- في حال كان أحد الزوجين عمانياً والآخر أجنبياً فيجب توفر تصريح زواج من الداخلية وموافقة من سفارة بلد الطرف الأجنبي.
- إذا كانا طرفي الزواج غير عمانيين، فيشترط وجود موافقة مكتوبة من الوالي موافقاً عليها وفق الأصول وموافقة سفارة بلد الزوجين.
متطلبات استخراج عقد الزواج:
يتطلب استخراج عقد الزواج في سلطنة عمان توفر الوثائق والمستندات التالية:
- استمارة الطلب مكتوب بداخلها كامل البيانات المطلوبة.
- صور عن البطاقات الشخصية لطرفي العقد الزوج والزوجة والشاهدين والولي والعاقد، وتقديم بطاقة الإقامة في حال كان أحد طرفي العقد غير عماني.
- تصريح زواج العمانيين من الأجانب صادر من وزارة الداخلية في عمان، في حال كان أحد الزوجين ليس عمانياً.
- شهادة وفاة لولي أمر الزوجة أو الإعلام الشرعي له في حال كان متوفياً.
- رسالة من الشيخ مصدقة من وإلى الولاية تؤكد ولاية الأمر للزوجة.
شارك