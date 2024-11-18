نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جديدة برواتب عالية جداً تعلنها كلية المجتمع لاعضاء هيئة تدريس في قطر .. هنا رابط التقديم في المقال التالي

كتب محمد سعد – كغشظم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة إن الانضمام إلى عائلة كلية المجتمع في قطر يتيح لك مسارًا مهنيًا إبداعيا في مجال التعليم، حيث يمكنك الاستفادة من بيئة تعليمية متطورة فريدة فنحن نقدم رواتب مُغرية تتناسب مع مهاراتك وخبراتك، علاوة على ذلك، تتيح لك هذه الفرصة التأثير بشكل إيجابي في مستقبل طلاب الكلية من خلال مساعدتهم في تحقيق إمكاناتهم الكاملة وإعدادهم لمستقبل ناجح .

وظائف كلية المجتمع

1. محاضر/ أستاذ مساعد في القانون التجاري (Lecturer/ Assistant Professor in Commercial Law)

المهام:

تدريس مواد القانون التجاري للطلاب في مختلف المستويات. إعداد مناهج قانونية تواكب أحدث التطورات في المجال التجاري. الإشراف على المشاريع البحثية وتوجيه الطلاب.

المتطلبات:

دكتوراه في القانون التجاري أو مجال ذي صلة. خبرة تدريس لا تقل عن 5 سنوات في مؤسسات تعليم عالي. إتقان اللغة الإنجليزية. الراتب الشهري: 20,000 – 25,000 ريال قطري.

2. محاضر/ أستاذ مساعد في علم النفس (Lecturer/ Assistant Professor in Psychology)

المهام:

تقديم محاضرات في علم النفس وتوجيه الطلاب في مشاريعهم الأكاديمية. المشاركة في الأنشطة البحثية للقسم.

المتطلبات:

دكتوراه في علم النفس. خبرة تدريس لا تقل عن 3 سنوات. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية. الراتب الشهري: 18,000 – 23,000 ريال قطري.

3. خبير إداري (Administrative Expert)

المهام:

إدارة العمليات الإدارية اليومية في القسم. إعداد التقارير وتقديم التوصيات لتحسين سير العمل.

المتطلبات:

بكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الإدارة. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية. الراتب الشهري: 15,000 – 20,000 ريال قطري.

4. أستاذ مساعد في نظم المعلومات الإدارية (Assistant Professor in Management Information Systems)

المهام:

تدريس مواد نظم المعلومات الإدارية وإجراء أبحاث علمية في المجال. توجيه الطلاب في مشاريع التخرج وتقديم الدعم الأكاديمي.

المتطلبات:

دكتوراه في نظم المعلومات الإدارية. خبرة تدريس لا تقل عن 5 سنوات. إتقان اللغة الإنجليزية. الراتب الشهري: 22,000 – 28,000 ريال قطري.

5. مطوّر/ مصمم تعليمي (Instructional Developer/ Designer)

المهام:

تطوير وتصميم مواد تعليمية تفاعلية تستخدم في التعليم عن بعد والتعليم التقليدي. تحليل احتياجات الطلاب لتقديم حلول تعليمية مبتكرة. التعاون مع أعضاء هيئة التدريس لتصميم المناهج الرقمية.

المتطلبات:

بكالوريوس في تقنيات التعليم أو مجال ذي صلة. خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تطوير المحتوى التعليمي الرقمي. إتقان أدوات التعليم الإلكتروني والبرمجيات التعليمية. الراتب الشهري: 15,000 – 18,000 ريال قطري.

6. مراجع حسابات (Auditor)

المهام:

فحص وتدقيق الحسابات المالية للمؤسسة لضمان الامتثال للمعايير المالية. إعداد تقارير دقيقة حول الوضع المالي وتقديم التوصيات للتحسين. العمل مع فريق المحاسبة لضمان دقة العمليات المالية.

المتطلبات:

شهادة بكالوريوس في المحاسبة أو المالية. خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التدقيق المالي. مهارات ممتازة في التحليل المالي واستخدام برامج المحاسبة. الراتب الشهري: 16,000 – 22,000 ريال قطري.

7. أستاذ مساعد في تخصص التاريخ (Assistant Professor in History)

المهام:

تدريس مواد التاريخ في مراحل تعليمية مختلفة والإشراف على الأبحاث. إعداد مواد تعليمية وبرامج دراسية تسهم في تطوير مهارات الطلاب. إجراء بحوث في مجال التاريخ ونشرها في مجلات علمية مرموقة.

المتطلبات:

دكتوراه في التاريخ.

خبرة تدريسية لا تقل عن 3 سنوات في مؤسسات تعليمية عليا. إتقان اللغة الإنجليزية. الراتب الشهري: 20,000 – 25,000 ريال قطري.

8. محاضر/ أستاذ مساعد في الإعلام (Lecturer/ Assistant Professor in Media Studies)

المهام:

تدريس مقررات في مجال الإعلام والإشراف على مشاريع الطلاب. المشاركة في تطوير مناهج الإعلام والبحوث المرتبطة بهذا المجال. التواصل مع المؤسسات الإعلامية لتوفير فرص تدريب للطلاب.

المتطلبات:

دكتوراه في الإعلام أو الصحافة. خبرة تدريس لا تقل عن 5 سنوات. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية. الراتب الشهري: 18,000 – 23,000 ريال قطري.

9. مدرس بدوام جزئي (Part-Time Teacher)

المهام:

تدريس المواد المحددة وفقاً للمنهج الدراسي في أوقات محددة. تقديم الدعم الأكاديمي للطلاب والإجابة عن استفساراتهم. تقييم أداء الطلاب وإعداد تقارير دورية.

المتطلبات:

بكالوريوس في التخصص المطلوب. خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين. إتقان اللغة الإنجليزية. الراتب الشهري: 8,000 – 10,000 ريال قطري (على أساس جزئي).

10. أخصائي اعتماد (Senior Accreditation Specialist)

المهام:

الإشراف على عمليات الاعتماد الأكاديمي وضمان الامتثال للمعايير. إعداد التقارير المتعلقة بمتطلبات الاعتماد وتقديمها للجهات المختصة. العمل مع الأقسام الأكاديمية لتحقيق التميز الأكاديمي.

المتطلبات:

ماجستير في إدارة الجودة أو مجال ذي صلة. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الاعتماد الأكاديمي. مهارات تحليلية عالية وإتقان اللغة الإنجليزية. الراتب الشهري: 22,000 – 27,000 ريال قطري.

التقدم للوظائف المتاحة في كلية المجتمع في قطر:

يمكنك التقدم إلى وظائف كلية المجتمع في قطر وذلك إذا كنت تبحث عن دور في تدريس الأمن السيبراني، التاريخ، نظم المعلومات الإدارية، علم النفس، القانون التجاري، أو الإعلام، حيث إن فرصتك مهيأة معنا.

انضم إلى فريقنا الأكاديمي ليكون لك دورك في تطوير جيل المستقبل، يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط على راتب التقديم التالي) https://jobs.ccq.edu.qa.