سارعوا بالتقديم : وظائف مؤسسة قطر الخيرية برواتب مجزية للقطريين وغيرهم

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت مؤسسة قطر الخيرية عن توافر فرص شاغرة للعمل في مجالات متنوعة و الوظائف متاحة للقطريين الشقس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة
والأجانب المقيمين في قطر في إطار الشروط التالية:
وظائف في قطر
1 . أخصائي برمجيات أول (Senior Software Specialist)
المهام:
تحليل وتصميم وتقييم وصيانة أنظمة المعلومات والبنى التقنية.
تقديم الدعم التقني للمستخدمين وإدارة طلبات الخدمة والتنسيق مع الموردين الخارجيين.
تنفيذ سياسات وإجراءات الأمن في مستوى التطبيقات.
المتطلبات:
درجة متقدمة في علوم الكمبيوتر أو مجال ذو صلة.
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في دعم وتطوير الأنظمة البرمجية وفق معايير SDLC وITIL وPMI.
مهارات قوية في إدارة المشاريع والتواصل مع الأطراف ذات الصلة. متوسط الأجر الشهري: 25,000 ريال قطري
2. أخصائي حفظ بيئي (Conservation Specialist)
المهام:
الحفاظ على البيئة وتنفيذ برامج الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
تقديم استشارات حول أفضل ممارسات الحفظ البيئي وتعزيز الوعي البيئي.
التعاون مع فرق العمل لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة.
المتطلبات:
شهادة في العلوم البيئية أو مجال ذو صلة.
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الحفظ البيئي وإدارة الموارد الطبيعية.
القدرة على البحث والتحليل وتقديم توصيات مستدامة. متوسط الأجر الشهري: 27,000 ريال قطري
3. مدير المجموعات المميزة (Director of Distinctive Collections)
المهام:
إدارة وتطوير المجموعات الخاصة وضمان الحفاظ على المواد الثقافية والتاريخية.
الإشراف على عمليات الأرشفة وتطوير خطط العرض والحفظ.
التعاون مع فرق العمل والأكاديميين لتعزيز المحتوى وتوفير الوصول للمجموعات.
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المتطلبات:
شهادة عليا في إدارة المكتبات أو الأرشيف أو مجال ذو صلة.
خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة المجموعات الخاصة.
مهارات تنظيمية وإدارية وقدرة على القيادة والتواصل مع الأطراف ذات الصلة. متوسط الأجر الشهري: 30,000 ريال قطري