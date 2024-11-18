في حالة واحدة … تحذير صارم من التعليم السعودي حول إبعاد المعلمين عن مهنة التدريس نهائيًا في هذه الحالة

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التعليم السعودي عن قرار صارم بشأن هيئة المعلمين، كما وضعت الوزارة العديد من الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى نشر القيم والاحترام بين الطلاب وفي نفس الوقت بين المعلمين، مع العلم أن هذه القرارات تخص كل المعلمين سواء كان هذا المعلم سعودي الجنسية أو أجنبي يحمل أي جنسية أخرى، إذا كنت ترغب في معرفة الحالة التي يتم إبعاد المعلمين فيها عن المهنة، تابعوا باقي الفقرات القادمة . فضخقع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

تحذير صارم من التعليم السعودي حول إبعاد المعلمين عن مهنة التدريس

في آخر قرارات لها أعلنت التعليم السعودي أن هذه القرارات تخص هيئة التدريس، كما أكدت أيضًا أن حالة واحدة فقط سوف يتم فصل المعلم عن المهنة، وتتمثل هذه القرارات في:

في حالة أن المعلم يسيء إلى الدين الإسلامي سواء كان بشكل مباشر أو شكل غير مباشر.

في حالة إثبات تحرش سواء كان هذا التحرش في المدرسة أو خارج حدود العمل.

في حالة التلفظ بأي ألفاظ خارجة أو أي ألفاظ لا يجوز التلفظ بها بصقة عامة.

إذا كان المعلم ببعض الأفعال التي تتنافى مع الدين الإسلامي مثل السحر، والشعوذة، وغيرها من هذه الأعمال.

في حالة إثبات أن هذا المعلم يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات أو المسكرات.

إذا قام المعلم بتناول المشروبات الكحولية سواء كانت داخل المدرسة أو خارجها فإن الحكم واحد في الطرفين.

في حالة محاولة الإساءة الجسدية إلى الطلاب بأي شكل من الأشكال.

المخالفات التي يتم اتخاذها من قبل المعلمين المخالفين للأنظمة

بعد الاطلاع على الأفعال التي في حالة قيام المعلم بها يتم استبعاده بشكل نهائي من الجهة التعليمية، ولا يقتصر الأمر على الاستبعاد فقط وإنما توجد العديد من الإجراءات الأخرى التي يتم اتخاذها تجاه هذا الشخص، التي تتمثل في:

يتم الفصل من العمل بشكل تام، مع العلم أن مدة الاستبعاد تتوقف على حسب نوع المخالفة نفسها.

وفي حالة عدم امتلاك المعلم أي وظيفة أخرى لكي ينتقل إليها، يتم العمل في أي إدارة تعليمية أخرى لمدة ستة شهور فقط.

حيث وفرت وزارة التعليم السعودي العديد من وسائل التواصل بها من أجل الإبلاغ عن أي من هذه المخالفات، حيث يمكنك التواصل على 19996 في أي وقت على مدار 24 ساعة.

لماذا التدريس في المملكة العربية السعودية؟

يرغب العديد من الأجانب الذهب إلى المملكة العربية السعودية من أجل التدريس فيها وذلك من أجل الحصول على الامتيازات التي توفر هناك مثل ( راتب شهري عالي، مكافآت وعلاوات سنوية، تذكرة الطيران مجاني، سكن خاص يحتوي على الخدمات اللازمة، كما أن المعلمين هناك يتم إعفائهم من الضرائب).

ما هي متطلبات التدريس في المملكة العربية السعودية؟

تحدد وزارة التعليم السعودي بعض المتطلبات من أجل القبول في مهنة التدريس، حيث تتمثل هذه المتطلبات في( الحصول على درجة الماجستير في المادة التي يقوم بتدريسها، كما يجب أن يتوفر لديه شهادة إتقان اللغة الإنجليزية، ومن أفضل أن يكون لديه مهارات أخرى من أجل القدرة على التأقلم مع الطلاب).

هل هناك حاجة إلى معلمين في السعودية؟

نعم يوجد بعض المدن التي تحتاج إلى معلمين مثل جدة، الرياض، الدمام، حيث تقدم هذه المدن العديد من الامتيازات للمعلمين من أجل استقبال أكبر عدد ممكن.