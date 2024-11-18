نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن عن قائمة قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ تساوي بين السعودي والمقيم في كل هذه الحقوق وتشمل المقيم وأبناءه وزوجته في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قائمة قرارات جديدة تساوي بين السعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية في عدد من الحقوق التي تشمل المقيم وجميع أفراد أسرته من زوجة وأبناء، كما أن الوزارة قامت بالتأكيد على شعبها الدائم على منح كل من العاملين فيه من المقيمين والمواطنين أيضا جميع الحقوق الإنسانية التي تجعل هناك عدل ومساواة كبيرة، وأكدت أيضا على أهمية توفير تأمين صحي شامل لكافة العاملين في القطاع الخاص من الوافدين ومن أشارت إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفين ولمعرفة المزيد يرجى الإطلاع على السطور التالية يعسفف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قائمة قرارات جديدة تساوي بين السعودي والمقيم في المملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قائمة من القرارات الجديدة التي تساوي بين المواطن السعودي والمقيم على أن تشتمل هذه القرارات أفراد أسرهم المقيمين معهم، حيث أن للجميع الحق في الحصول على التأمين الصحي داخل المملكة العربية السعودية وخصوصًا العاملين في القطاع الخاص، الجدير بالذكر هو أن الوزارة أكدت على أن التغطية التأمينية تشتمل على زوجات المقيمين، أبنائهم من الذكور حتى يبلغ السن القانوني 25 عام والبنات ما لم يسبق لهم الزواج.

كما تمت الإشارة أيضا إلى أن صاحب العمل هو الملزم بدفع نفقات التأمين الصحي لمن يعمل في القطاع الخاص من الوافدين والمقيمين، مشيرة إلى أن هذا الأمر أساسي للغاية ضمن قائمة حقوق العاملين في المملكة العربية السعودية بناءً على ما ورد في القوانين واللوائح الخاصة بالتأمين الصحي، كما أن المجلس الصحي السعودي هو من يقوم بالإشراف على تنفيذ تلك القرارات، ويضمن حصول المقيمين والمواطنين داخل السعودية على خدمات التأمين الصحي وخاصة القطاع الخاص.

عقوبات مخالفة قرارات وزارة الموارد البشرية

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن من يقوم بمخالفة القرارات الخاصة بضرورة توفير التأمين الصحي للمقيم الذي يعمل في القطاع الخاص مثل المواطن السعودي أيضًا، وخاصة أصحاب المؤسسات والشركات فإنه سوف يتعرض إلى دفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لكل موظف لم يتم التأمين عليه، الأمر الذي يوضح مدى جدية القرارات التي أطلقتها الوزارة.

بالإضافة إلى أنها قامت بتوضيح طرق التواصل معها من أجل الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين في القطاع الخاص وعدم وجود تأمين صحي لهم، حيث يمكنكم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية أو تحميل تطبيق معًا للرصد على الهواتف الذكية، وكذلك الإتصال على الرقم التالي الموحد والتواصل مع خدمة العملاء 19911 والتبليغ عن الشكوى بشكل مباشر.