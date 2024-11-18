خطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي 30 ألف بدون كفيل

عدن – كتب محمد سعد – ما هي طريقة الحصول على قرض الضمان الاجتماعي 30 ألف بدون كفيل؟ وما هي الشروط الواجب توافرها للتقديم على تمويل الضمان المطور؟ هذه من أكثر الأسئلة المتداولة بين الكثير من الأفراد في السعودية، حيث يسعى الكثيرون للحصول على مبلغ مالي يساهم في حل المشكلات المادية التي يمرون بها نرعطح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرض الضمان الاجتماعي 30 ألف بدون كفيل

يستطيع أي شخص الحصول قرض الضمان الاجتماعي 30 ألف بدون كفيل، وذلك من خلال الالتزام بالخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية من هنا .

. النقر على زر تقديم الطلب.

تسجيل كافة معلومات الدخول للمستخدم.

يجب تعبئة جميع المعلومات اللازمة للحصول عل القرض.

إرسال الأوراق المطلوبة.

الضغط على تقديم الطلب.

الشروط المطلوبة للتقديم على تمويل الضمان المطور

تم فرض عدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدم للحصول على قرض الضمان المطور، وقد تضمنت هذه الشروط الآتي:

التواجد بصفة دائمة داخل المملكة.

توفر حساب بنكي خاص بمقدم الطلب مفعل.

أن يكون عمر المتقدم أقل من 55 عامًا.

دفع أقساط القرض بانتظام.

ألا تزيد فترة السداد عن خمس سنوات.

توفير كافة المستندات المطلوبة.

هل يوجد سلف الضمان الاجتماعي 2024؟

يتيح برنامج الضمان الاجتماعي للمستفيدين الحصول على سلف، ويحصل على ذلك الأرامل والمتقاعدين ومن لديهم ظروف مالية صعبة.

كم قسط قرض الضمان الاجتماعي؟

عادةً ما تتراوح فترة السداد من 12 شهر إلى 48 شهر.