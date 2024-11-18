شكرا لاهتمامكم بخبر عن تطورات قوية بشأن مفاوضات فنربخشة مع تاليسكا على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أكد الناقد الرياضي علي المرشود أن فريق فنربخشة التركي قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي.

وكشف المرشود في تصريحات تلفزيونية أن العرض التركي تضمن إعارة اللاعب مع تحمل نادي النصر جزءًا من راتبه، إلا أن إدارة العالمي رفضت العرض بشكل قاطع.

وأوضح المرشود أن المفاوضات بين الطرفين بدأت منذ فترة الصيف الماضي، وأن النصر يرى في تاليسكا أحد أهم أصوله وأعمدته الأساسية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه اللاعب منذ انضمامه للفريق.

واكد المرشود أن النصر ليس بحاجة إلى أسماء كبيرة، بل يمتلك بالفعل لاعبين عالميين على مستوى عالي، مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبذلك يبدو أن نادي النصر مصمم على الاحتفاظ باللاعب تاليسكا، ورفض جميع العروض التي وصلت إليه من أجل ضم اللاعب.