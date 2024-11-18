المرور السعودي يعلن عن موعد انطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية

عدن – كتب محمد سعد – كشفت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء مزاد جديد للوحات المرور المميزة، والذي سيقام بشكل إلكتروني، ومن المقرر أن يبدأ المزاد في تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الأربعاء، وسيستمر حتى الساعة العاشرة مساءً يوم الخميس.

وسيشهد هذا المزاد طرح مجموعة جديدة من اللوحات المميزة التي تحمل تركيبات حرفية ورقمية متنوعة، حيث ستشمل لوحات تحمل حرفين ورقمين، بالإضافة إلى لوحات تحمل حرفاً واحداً ورقمين.

ودعت إدارة المرور جميع الراغبين في المشاركة إلى الاستعداد للمزاد، مؤكدة أنه سيتم تمديد فترة المزايدة في حال الاقبال الشديد خلال الدقائق الأخيرة، وذلك لضمان حصول الجميع على فرصة عادلة للمشاركة.