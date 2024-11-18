نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة مثيرة للجدل بشأن انتقال ‘رونالدو’ للهلال في المقال التالي

كتب محمد سعد – أشعل الناقد الرياضي فلاح القحطاني الجدل بتغريدة غامضة حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، وارتباط اسمه بالانتقال إلى غريمه التقليدي الهلال.

تضاربت الأنباء حول رغبة إدارة الهلال في ضم كريستيانو رونالدو في الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب موعد استضافة المملكة لبطولة كأس العالم للأندية.

إلا أن القحطاني أشار في تغريدته إلى رفض قاطع من رونالدو لفكرة الانتقال، الأمر الذي أثار حيرة الجماهير وتساؤلات حول حقيقة هذه الأنباء.

وأكد القحطاني أن هناك تحركات رسمية جرت لإقناع رونالدو بالانضمام إلى الهلال، إلا أن اللاعب رفض حتى مناقشة هذا الأمر، وأشار إلى وجود سبب أعمق لهذا الرفض، قد يكون مرتبط بخبر عالمي سيكشف عنه قريبًا.

وتفاعلت جماهير الفريقين مع تغريدة القحطاني بشكل واسع، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لفكرة انتقال رونالدو للهلال.