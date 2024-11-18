خطوات رفع مستوى الرخصة المهنية بعد نجاح الاختبار الأول 1446

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عدن – محمد سعد – تُعتبر الرخصة المهنية من الشروط الأساسية لمزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية وتُعزز من مكانة المعلم، وتحدد مدى استحقاقه لممارسة هذه المهنة وفقًا للمعايير المهنية الموضوعة، بعد اجتياز المعلمين لاختبار الرخصة المهنية الأول يكون الهدف التالي هو رفع مستوى الرخصة للحصول على مستويات متقدمة تُمكّنهم من تحقيق نموهم المهني وتعزيز كفاءتهم الوظيفية، قد يتساءل الكثيرون عن الخطوات العملية التي تساعدهم على رفع مستوى الرخصة بعد اجتيازهم للاختبار الأساسي.

كيفية رفع مستوى الرخصة المهنية بعد اجتياز الاختبار الأول 1446

يمكن للمعلمين والمعلمات الذين اجتازوا الاختبار الأول العمل على رفع مستوى الرخصة المهنية من خلال اتباع خطوات محددة، والتي تضمن لهم التأهيل لمستويات أعلى في هذه الرخصة، فيما يلي الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها:

قبل السعي نحو رفع مستوى الرخصة المهنية من المهم التأكد من توافر كافة الشروط اللازمة للحصول على الرخصة بالمستوى الأعلى، تختلف الشروط حسب المستوى سواء كان “متقدم” أو “خبير”، وتشمل عادة سنوات الخبرة المطلوبة، بالإضافة إلى معايير الأداء والإنجازات المهنية.

العمل على تطوير المهارات اللازمة والتدرب على المهارات الجديدة التي تتطلبها المستويات المتقدمة، هذا يشمل حضور الدورات التدريبية، وورش العمل المتخصصة، ومتابعة آخر المستجدات في مجال التعليم، واتباع أساليب تعليمية حديثة تزيد من كفاءة المعلم في أداء مهامه.

تقديم اختبارات الرخصة المهنية المتقدمة هو من الشروط الأساسية لترقية مستوى الرخصة ويشمل ذلك التحضير الجيد للامتحانات المتقدمة، التي تركز على جوانب متنوعة من المعارف والمهارات المهنية وتقييم القدرات التربوية والتعليمية بشكل أشمل.

العديد من المستويات المتقدمة في الرخصة المهنية تتطلب سنوات معينة من الخبرة في مجال التعليم من المهم أن يكون المعلم قد أكمل فترة الخبرة المطلوبة وأن يكون لديه سجل حافل بالإنجازات التي تُثبت كفاءته في العمل التربوي، حيث يُعد ذلك عنصرًا مهمًا في معايير رفع مستوى الرخصة.

بمجرد توافر الشروط واجتياز الاختبارات اللازمة يمكن للمعلم تقديم طلب رسمي لرفع مستوى الرخصة من خلال نظام “قياس” الإلكتروني، أو عبر منصة الرخص المهنية للمعلمين، حيث يُطلب إرفاق الوثائق الداعمة وإثبات تلبية جميع المتطلبات المحددة.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين لعام 1446

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب الخطوات اللازمة للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، حيث يتم التسجيل بشكل إلكتروني عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب.

اختيار قسم الرخصة المهنية.

تحديد الاختبار العام، ثم النقر على أيقونة التسجيل.

قراءة الشروط والأحكام بدقة ثم الموافقة عليها.

استعراض التخصصات المتاحة واختيار التخصص المناسب للاختبار.

يشمل الاختبار نوعين: الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، ويُشترط النجاح في كلا الاختبارين للحصول على الرخصة المهنية.

شروط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين في السعودية

لتسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية، يجب توافر مجموعة من الشروط الهامة، وهي كالتالي:

اجتياز الاختبارات العامة والاختبارات التخصصية بنجاح للحصول على الرخصة المهنية.

حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في التخصص الذي يختاره عند التسجيل.

سداد كافة الرسوم المطلوبة لإتمام التسجيل في الاختبار.

متطلبات التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية

على المتقدمين للرخصة المهنية الالتزام بالمتطلبات التالية:

يتضمن الاختبار قسمين اختبار تربوي عام واختبار تخصصي يشمل 37 تخصصاً مختلفاً.

يجب تحقيق درجة النجاح المطلوبة في كل اختبار على حدة، حيث لا تُمنح الرخصة في حال اجتياز أحد الاختبارين فقط.

رسوم اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

إتمام الاختبار والحصول على الرخصة المهنية يعدّ شرطاً ضرورياً لمزاولة مهنة التعليم في السعودية، ويتطلب سداد رسوم قدرها مائة ريال سعودي، يتراوح عدد الأسئلة من 60 إلى 88 سؤالاً وفقاً للتخصص المطلوب، مما يضمن أهلية المعلم لتدريس هذا التخصص في المؤسسات التعليمية.

كيفية الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية

يستطيع المتقدمون الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية عبر بوابة قياس الوطنية عند الإعلان عنها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة قياس الوطنية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

التحقق من هوية المستخدم، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

الانتقال إلى قسم الاختبارات من القائمة الأساسية.

اختيار اختبار الرخصة المهنية لعرض صفحة بيانات الاختبار.

مدة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يتضمن اختبار الرخصة المهنية نوعين من الامتحانات: الاختبار العام والاختبار التخصصي، ويعقد كل اختبار على حدة وفقاً للمدة المحددة لكل نوع:

يستغرق اختبار الرخصة المهنية العامة ساعة ونصف.

مدة اختبار الرخصة المهنية التخصصي هي أيضاً ساعة ونصف.

عواقب عدم الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

وزارة التعليم السعودية أكدت أهمية اجتياز المعلمين لاختبار الرخصة المهنية، وفي حال عدم الحصول على الرخصة، يواجه المعلم عدة عواقب منها:

منع مزاولة مهنة التعليم حتى الحصول على الرخصة المهنية.

إتاحة فترة سنتين لتقديم طلب الرخصة المهنية، وبعدها يتوقف استحقاق المكافآت للمعلم.

الحد الأدنى لدرجة النجاح في اختبار الرخصة المهنية

تتحدد درجات النجاح المطلوبة لاجتياز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين كالتالي:

يتراوح الحد الأدنى للنجاح بين 50 و70 درجة للحصول على رخصة معلم ممارس.

يتطلب الحصول على أعلى مستوى من المهارة في التدريس تحقيق 50 درجة فأكثر.

فوائد الرخصة المهنية للمعلمين

توفر الرخصة المهنية مزايا عديدة للمعلمين، منها:

ضمان مستوى تعليمي متميز في مدارس المملكة، مما يعزز جودة التعليم.

تطوير المهارات الأكاديمية والتربوية للمعلمين، مما ينعكس إيجابياً على أدائهم المهني.

زيادة فرص الحصول على وظائف تعليمية في المدارس الحكومية والخاصة.

تحسين المستوى المالي للمعلمين من خلال فرص الترقي والحصول على مكافآت إضافية.

حالات إلغاء الرخصة المهنية للمعلمين

تُلغى الرخصة المهنية في حالات معينة تتعارض مع أخلاقيات المهنة، ومنها: